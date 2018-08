Der FPÖ-Politiker Udo Landbauer hat nach seinem Rücktritt im Februar angekündigt, in die Politik zurückzukehren. Die Staatsanwaltschaft stellte sämtliche Ermittlungsverfahren ein, in die der 32-Jährige verwickelt war. Kurz vor der Landtagswahl in Niederösterreich war er wegen eines antisemitischen Liederbuchs seiner Burschenschaft in die Kritik geraten. Nach eigenen Angaben wird Landbauer nun Fraktionsgeschäftsführer der FPÖ im Landtag von Niederösterreich. Führende Politiker der rechten FPÖ, darunter auch Parteichef Heinz-Christian Strache, hatten sich für sein Comeback ausgesprochen.

Im vergangenen Januar war ein Liederbuch der "Pennalen Burschenschaft Germania Wiener Neustadt" aufgetaucht, in dessen Texten die NS-Zeit verherrlicht und zur Ermordung von Juden aufgerufen wurde. In einem der Lieder heißt es laut einem Medienbericht: "Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: 'Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million.'" Während der Shoah wurden sechs Millionen Juden ermordet, Ben Gurion war der Staatsgründer und erste Regierungschef Israels.

Der damalige FPÖ-Spitzenkandidat Landbauer war viele Jahre lang Mitglied dieser Burschenschaft, zwischenzeitlich sogar ihr Vizepräsident. Mit der Enthüllung wurde der Verdacht laut, dass es in der FPÖ weiterhin antisemitische Tendenzen gebe – was die Parteispitze jedoch abstritt. Landbauer trat nach dem Skandal von allen politischen Ämtern zurück.

Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst gegen unbekannt und später gegen vier Personen ermittelt. Landbauer wurde in diesen Verfahren als Zeuge vernommen. Gegen ihn lag zudem eine Anzeige der Israelitischen Kultusgemeinde vor. Die Staatsanwaltschaft sieht von einem entsprechenden Ermittlungsverfahren jedoch ab.