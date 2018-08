Jetzt ist er also ein Fall für die Justiz, Italiens Innenminister und Vizeministerpräsident Matteo Salvini. Am Wochenende wurde bekannt, dass die italienische Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen seines Verhaltens im Fall des Marineschiffs Diciotti eingeleitet hat. Doch den Chef der rechtspopulistischen Lega Nord scheint das nicht zu stören. "Ein Prost auf die, die ermitteln, auf die, die beleidigen oder uns Übles wollen", twitterte er sarkastisch. Samt einem Foto, das ihn mit Bierglas in der Hand zeigt.



"Ich gebe nicht auf, das garantiere ich euch", schrieb er weiter. Und überhaupt, das Verfahren sei ein Verdienstorden für ihn. Tatsächlich steht Salvini gut da, in den vergangenen Monaten wurde er nach jeder provokanten Aktion nur noch beliebter. Seine Lega kommt in Umfragen inzwischen auf Werte von 30 Prozent, bei den Wahlen im Frühjahr waren es noch 17.



Einer, der sich mit Staatsanwälten und Prozessen bestens auskennt, zeigte sich dann auch sofort solidarisch: Silvio Berlusconi. "Wieder einmal interveniert die Justiz in einer rein politischen Frage, in die sie sich nie und nimmer einmischen sollte", teilte der frühere Ministerpräsident mit.



Italiens Justiz ist unabhängig und mächtig

Salvini forderte am Wochenende dann auch gleich eine Justizreform. Die Antwort des Nationalen Richterverbands kam umgehend, Salvinis Einmischung sei ein "unstatthafter Versuch, die Ermittlungen zu beeinflussen". Kein anderer Akteur könne an die Stelle der Richter treten und die Wege, die die Justiz einzuschlagen hat, diktieren. "Auch nicht ein Mitglied der Regierung."



So verhält es sich tatsächlich in Italien. Dessen Justiz ist von der Regierung völlig unabhängig. Auch Berlusconi, der über die Staatsanwälte spottete und schimpfte, konnte die Ermittlungen nicht beeinflussen. Es gibt keine Weisungsbefugnis der Exekutive gegenüber den Staatsanwälten, der Justizminister darf nicht über Karrieren der Richter und Staatsanwälte entscheiden, der Oberste Richterrat entscheidet allein über die Postenvergabe und deren Beförderung. Und in diesem Obersten Richterrat hat neben einer Minderheit von Mitgliedern, die das Parlament bestimmen darf, eine klare, von Richtern und Staatsanwälten gewählte Mehrheit das Sagen. Die Justiz verwaltet sich selbst.

Der Konflikt zwischen Politik und Justiz währt schon lange

Immer wieder in den letzten Jahrzehnten stießen Justiz und Politik zusammen. 1992 stürzten die Korruptionsermittlungen der Mailänder Staatsanwaltschaft die alten Regierungsparteien, die Democrazia Cristiana Giulio Andreottis und die Sozialisten Bettino Craxis. 1994 begann dann der Dauerstreit zwischen Berlusconi und den Staatsanwälten. Er musste sich unter anderem wegen Korruption, Bilanzfälschung, Steuerbetrug und Prostitution Minderjähriger verantworten, insgesamt in mehr als 30 Fällen.



Dass die Politiker am Ende trotzdem fast immer ungeschoren davonkamen, liegt an einer anderen Besonderheit des italienischen Rechtssystems: In Italien, anders als in den meisten anderen Staaten, wird die Verjährung mit Beginn eines Verfahrens nicht ausgesetzt. So waren die Taten am Ende der Prozesse schlicht verjährt.



Im Falle Salvinis könnte das anders werden, da die Staatsanwaltschaft schnell reagierte. Und die Anschuldigungen, denen sich Salvini nun zusammen mit seinem Kabinettschef stellen muss, haben es in sich. Freiheitsberaubung, illegale Festnahme und Amtsmissbrauch wirft der Staatsanwalt Luigi Patronaggio aus dem sizilianischen Agrigent dem Innenminister vor. Das ist keine Kleinigkeit, allein für die Freiheitsberaubung drohen ihm bis zu acht Jahre Haft.