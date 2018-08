Der diplomatische Konflikt zwischen Kanada und Saudi-Arabien spitzt sich zu. Ab nächster Woche will Saudia Airlines nicht mehr nach Kanada fliegen. Die staatliche saudische Fluggesellschaft kündigte an, ab dem 13. August alle Flüge von und nach Toronto zu stoppen. Hintergrund des Konflikts ist Kritik aus Kanada an einer neuen Welle von Festnahmen von Frauen- und Menschenrechtsaktivisten. Die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland hatte sich im Kurznachrichtendienst Twitter zum Schicksal der Aktivistin Samar Badawi in Saudi-Arabien geäußert.



In ihrem Tweet hieß es, Kanada sei angesichts neuer Festnahmen von Aktivistinnen ernsthaft besorgt für die Zivilgesellschaft sowie die Frauenrechte in Saudi-Arabien. "Wir bitten die saudi-arabischen Behörden dringend, sie und alle anderen friedlichen Menschenrechtsaktivisten freizulassen." Samar ist die Schwester des bekannten Bloggers Raif Badawi, der ebenfalls in Saudi-Arabien inhaftiert ist. Seine Ehefrau Ensaf Haidar hat gemeinsam mit ihren drei Kindern erst vor kurzem die kanadische Staatsbürgerschaft erhalten.

Das saudi-arabische Außenministerium nannte die Kritik eine eklatante und unzulässige Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes, die gegen alle internationalen Normen und Protokolle verstoße. Anschließend erklärte die saudische Regierung am Montag den kanadischen Botschafter Dennis Horak zur unerwünschten Person und verwies ihn des Landes. Gleichzeitig rief das Land seinen Botschafter in Kanada zu Konsultationen zurück. Zudem fror Saudi-Arabien ein erst kürzlich geschlossenes Handelsabkommen mit Kanada sowie alle neuen Investitionen und akademische Programme zwischen den beiden Ländern ein.

Freeland zeigte sich besorgt über die Ausweisung des Botschafters, betonte aber zugleich, Kanada werde sich immer für den Schutz der Menschenrechte einsetzen, einschließlich der Rechte der Frauen und der Meinungsfreiheit weltweit. Badawi war nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zusammen mit der Aktivistin Nassima al-Sadah festgenommen worden. Beide hatten jahrelang für das Recht gekämpft, in dem ultrakonservativen Königreich Auto fahren zu dürfen, berichtete die Organisation. Das Fahrverbot für Frauen in Saudi-Arabien endete Ende Juni. Doch viele Aktivistinnen erlebten den historischen Moment im Gefängnis. Human Rights Watch sieht die Festnahmen als Zeichen dafür, dass das saudische Königshaus jeden friedlichen Widerspruch gegen seine autokratische Herrschaft als Bedrohung bewertet.