Der ehemalige private Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, hat sich offenbar zu einem Schuldeingeständnis bereit erklärt. Das berichteten unter anderem die New York Times und CNN aus informierten Kreisen. In dem Fall geht es einerseits um möglichen Steuer- und Bankbetrug in Zusammenhang mit Taxiunternehmen, die Cohen gehören. Andererseits geht es um illegale Wahlkampffinanzierung: Cohen soll Geld an Frauen bezahlt haben, die behaupteten, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben.

Cohen habe eine Abmachung mit der Staatsanwaltschaft von Manhattan getroffen, über die jedoch noch keine weiteren Details bekannt sind, berichten die US-Medien. Es wird vermutet, dass die Vereinbarung ein sogenannter "Plea Deal" ist, der einem Beschuldigten eine mildere Strafe einbringt, wenn er seine Schuld gesteht und mit der Anklagebehörde zusammenarbeitet.

Laut der New York Times beinhaltet Cohens Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft nicht, dass er mit den Ermittlern zusammenarbeitet. Der Sender CNN berichtete, dass die Absprache eine Gefängnis- sowie eine Geldstrafe vorsehe.



Cohen galt als Trumps "Fixer"

Cohen hatte jahrelang und bis vor wenigen Wochen als Anwalt für Trump gearbeitet. Er galt als sehr loyal gegenüber Trump und als sein "Fixer", also jemand, der Probleme für seinen Mandanten aus der Welt schafft. In den vergangenen Wochen deutete er jedoch in Interviews an, dass er sich von seinem früheren Chef distanziert. Vor wenigen Monaten hatte Cohen eingeräumt, eine Zahlung in Höhe von 130.000 Dollar in die Wege geleitet zu haben, damit die Pornodarstellerin Stormy Daniels über ihre Affäre mit Trump schweigt.

Zudem wurde ein Mitschnitt eines Gesprächs zwischen ihm und Trump öffentlich, das Cohen offenbar heimlich aufgenommen hatte. Cohen und Trump unterhalten sich darin kurz vor der Präsidentenwahl 2016 über ein Schweigegeld für Ex-Playmate Karen McDougal. Auch sie behauptet, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben.