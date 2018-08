Die brasilianische Regierung entsendet Soldaten in den Norden des Landes, wo derzeit etliche Venezolanerinnen und Venezolaner über die Grenze fliehen. Das Militär solle dafür sorgen, dass im Bundesstaat Roraima wieder Ordnung einkehre, sagte Brasiliens Präsident Michel Temer. Er unterschrieb am Dienstag ein entsprechendes Dekret zur Mobilisierung der Armee. Der Einsatz soll demnach zunächst auf zwei Wochen begrenzt sein. Angaben zur Zahl der Soldaten machte Temer nicht. Verteidigungsminister Joaquim Silva e Luna zufolge sind aber "bereits Soldaten vor Ort" stationiert.

Roraima ist ein armer Bundesstaat, ganz im Norden von Brasilien. Dort haben kriminelle Banden in den vergangenen drei Jahren intensive Kämpfe um Territorium und Einfluss ausgetragen. Gleichzeitig ist Roraima zum wichtigsten Einreiseland für venezolanische Migranten geworden, die wegen der politischen und wirtschaftlichen Krise in ihrem Land die Flucht ergreifen. In den vergangenen Tagen kam es zu gewaltsamen Übergriffen auf sie.

Vor zwei Wochen war es nach einem mutmaßlich von Venezolanern durchgeführten Überfall auf ein Geschäft zu Ausschreitungen in der Grenzstadt Pacaraima gekommen. Eine Menschenmenge zündete die Habseligkeiten von Flüchtlingen an und trieb etwa 1.000 Venezolanerinnen und Venezolaner über die Grenze. Seitdem berichteten venezolanische Flüchtlinge wiederholt, von Brasilianern angefeindet zu werden. Zudem werden sie für eine Masernepidemie verantwortlich gemacht, die bisher mindestens acht Personen in Nordbrasilien tötete.

Die Lokalregierung Roraimas forderte mehrfach die Schließung der Grenze. Zudem besteht sie auf von der Zentralregierung versprochene Hilfsgelder und auf der Verteilung der Flüchtlinge auf andere Regionen Brasiliens. Am Dienstag wurden 189 Venezolanerinnen und Venezolaner aus Roraima ausgeflogen. Damit liegt die Zahl der bislang umverteilten Flüchtlinge bei 1.000.

Temer bezeichnet Lage in Venezuela als "tragisch"

Die jetzt entsandten Soldaten sollen laut Präsident Temer das Hinterland in einem Streifen von 150 Kilometern absichern und die Hauptverkehrsstraßen kontrollieren. Hiermit sollen die humanitären Aktionen der Regierung an der Grenze und in Roraimas Hauptstadt Boa Vista unterstützt werden.

Ziel sei es, die "Sicherheit für brasilianische Staatsbürger, aber auch für aus ihrem Land flüchtende Venezolaner" zu gewährleisten, sagte Temer. Er bezeichnete die Krise in Venezuela als "tragisch". Demnach bedrohe sie "die Harmonie praktisch des ganzen Kontinents". Laut Temer müsse die internationale Gemeinschaft "diplomatische Maßnahmen" ergreifen, um die Flucht der Menschen zu stoppen.



Seit Anfang 2017 verschlechtert sich die politische und wirtschaftliche Situation in Venezuela zusehends. Hyperinflation, Knappheit bei Nahrungsmitteln und Medikamenten sowie Engpässe bei der Strom- und Wasserversorgung machen vielen Venezolanern zu schaffen. Seit 2015 haben laut UN 1,6 Millionen Venezolanerinnen und Venezolaner das Land verlassen. Rund 60 Prozent der nach Brasilien Geflüchteten sind inzwischen in andere Länder Südamerikas weitergezogen.

Durch die hohe Zahl von Flüchtlingen sind neben Brasilien auch andere Länder der Region zunehmend überfordert. In der vergangenen Woche führte Peru schärfere Einreisebestimmungen für Venezolaner ein. Tausende Migranten versuchten daraufhin, noch vor Inkrafttreten der neuen Regeln über den Landweg in das Andenland zu gelangen.