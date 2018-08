Die israelische Regierung will nach Protesten gegen das neue Nationalitätsgesetz den Status der drusischen und tscherkessischen Minderheiten rechtlich neu verankern. Eine von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eingerichtete Arbeitsgruppe habe einen entsprechenden Entwurf erarbeitet, teilte das Büro des Ministerpräsidenten mit.

Laut dem Entwurf soll der Status der drusischen und tscherkessischen Gemeinschaften im israelischen Recht verankert werden. Dabei soll der Beitrag der Drusen zum Aufbau des Landes, zu seiner Sicherung und der Gestaltung der israelischen Gesellschaft festgehalten werden. Auch die Unterstützung religiöser und kultureller Einrichtungen und Bildungszentren, die Stärkung drusischer Städte und Dörfer sowie der Schutz des drusischen Erbes sollen geregelt werden.

Außerdem soll der Beitrag aller, die an der Selbstverteidigung des Staates mitwirken, in den israelischen Grundgesetzen verankert werden. Mitglieder von Minderheiten, die in den Streitkräften dienen, sollen einen Rechtsanspruch zu Sozialleistungen bekommen. Der Entwurf stelle eine "Revolution im rechtlichen Status der Mitglieder von Minderheiten dar, die in den Sicherheitskräften dienen", teilte das Büro des Ministerpräsidenten mit. An der Ausarbeitung waren das spirituelle Oberhaupt der israelischen Drusen, Scheich Muafak Tarif, sowie örtliche Drusenführer beteiligt. Ein Ministerialkomitee unter Vorsitz Netanjahus soll die Umsetzung überwachen.

Das neue Nationalitätsgesetz definiert Israel als nationale Heimstätte des jüdischen Volkes. Hebräisch wird alleinige Amtssprache, der hebräische Kalender und jüdische Feiertage werden als Nationalsymbole festgeschrieben. Am Montag war ein drusisch-israelischer Armeekommandant aus Protest gegen das Nationalitätsgesetz zurückgetreten. Auch die arabische Bevölkerung protestiert gegen Diskriminierung durch das Gesetz. Der Fraktionschef der arabischen Einheitsliste, Ayman Odeh, sprach vom "Tod unserer Demokratie".

Die Drusen sind eine Religionsgemeinschaft, die nach der ersten Jahrtausendwende aus dem ismailitisch-schiitischen Islam hervorging. Die drusische Minderheit in Israel macht rund 1,6 Prozent der Bevölkerung aus. Auch bisher sind die Drusen in Israel als eigenständige Religion und Volksgruppe anerkannt. Die tscherkessische Minderheit hat ihre Wurzeln im Kaukasus. Etwa 4.000 Tscherkessen leben in Israel.