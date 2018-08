Zwischen dem 19. April und dem 25. Juli seien in Nicaragua 191 Männer und sechs Frauen zu Tode gekommen. Das teilten Außenminister Denis Moncada und Polizeiinspektor Jaime Vanegas mit. Demnach sind während der Proteste gegen Präsident Daniel Ortega 197 Menschen umgekommen. Menschenrechtsorganisationen sprachen dagegen von bis zu 450 Opfern seit Beginn des Konfliktes in dem mittelamerikanischen Land.

Nur fünf der Toten seien Studenten, die gegen die Regierung von Präsident Daniel Ortega protestiert hätten, hieß es dazu von Regierungsseite. Menschenrechtsorganisationen teilten dagegen mit, die große Mehrheit seien jüngere Menschen gewesen, die von der Polizei und Paramilitärs "ermordet oder hingerichtet" worden seien.

Laut Regierungsbericht kamen die meisten Menschen im Juni und Juli um. In diesen Monaten hatte die Regierung Barrikaden der Demonstranten in Städten und auf Schnellstraßen mit Gewalt aufgelöst. Den "Putschisten" warf sie Manipulation vor: Sie würden 253 Gewaltopfer von "gewöhnlicher Kriminalität" den Protesten zuordnen.



Mehr als 2.000 Verletzte

Auch eine Untersuchung der Todesfälle einer sogenannten Wahrheitskommission des Parlaments von Nicaragua ergab andere Zahlen, danach sind 265 Menschen ums Leben gekommen. Die Mehrheit der Todesopfer sind der Wahrheitskommission zufolge Männer (241). 13 Tote seien Minderjährige. Die meisten Getöteten stammten aus der Provinz Managua (114), wo etwa ein Drittel der sechs Millionen Einwohner lebt.

1/11 Vermummte Demonstranten werfen am vergangenen Freitag in Managua Steine gegen die Polizei. Sie wehren sich gegen die Rentenreform. Sie sieht vor, dass die Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern steigen, zugleich aber die Renten um fünf Prozent gekürzt werden. So wollte Präsident Ortega das Defizit im Sozialsystem senken. © Jorge Cabrera/Reuters 2/11 Demonstranten sind auf einen demolierten Lastwagen mit Einschusslöchern in der Windschutzscheibe geklettert. Der Protest richtet sich gegen die Regierung Ortega. Die Ehefrau des Präsidenten, Rosario Murillo, ist Vizepräsidentin des Landes. Kritiker werfen den Regierenden Nicaraguas vor, ein Nepotistenland geschaffen zu haben, in dem sich die Amtsträger vor allem mit der Bereicherung ihrer Anhänger, Familien und Freunde beschäftigen. © Oswaldo Rivas/Reuters 3/11 Bereitschaftspolizisten schützen sich gegen demonstrierende Studenten vor der Technischen Universität in Managua. © Inti Ocon/AFP/Getty Images 4/11 Vermummte Demonstranten am Samstag während der Ausschreitungen vor der Technischen Universität © Inti Ocon/AFP/Getty Images 5/11 Am 20. April brennen Autoreifen als Barrikaden in Managua. © Alfredo Zuniga/AP/dpa 6/11 Fast ein Kunstwerk: der blockierte Eingang zur Universität in Managua © Rodrigo Arangua/AFP/Getty Images 7/11 Ein verletzter Mann, offenbar ein Demonstrant, wird im Universitätsgebäude behandelt. © Rodrigo Arangua/AFP/Getty Images 8/11 Die Demonstrationen gegen die Rentenreform der Regierung Ortega sind so weit eskaliert, dass es auch zu Plünderungen kommt. © Jorge Cabrera/Reuters 9/11 Eine Frau trägt eine volle Tasche durch einen komplett geplünderten Supermarkt in Managua. © Jorge Cabrera/Reuters 10/11 Demonstranten reißen auf einem zentralen Platz in Managua ein Regierungsdenkmal nieder. © Alfredo Zuniga/AP/dpa 11/11 Ein Mann schaut sich die Fernsehansprache von Präsident Ortega in einem kleinen Geschäft an. © Jorge Cabrera/Reuters

Die Wahrheitskommission des Parlaments wird allerdings von Regierungsanhängern dominiert. Nach Angaben des Zentrums für Menschenrechte (Cenidh) kamen bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei bislang 302 Menschen ums Leben. Außerdem sprechen Menschenrechtsorganisationen von mehr als 2.000 Verletzten sowie Hunderten Festgenommenen und Verschwundenen.

In Nicaragua stehen sich seit Mitte April die Regierung unter dem autoritär herrschenden Präsidenten Daniel Ortega und eine zivile Opposition gegenüber. Entflammt hatte den Konflikt eine geplante Sozialreform, die später jedoch zurückgezogen wurde. Demonstranten wurden von regierungsnahen Gruppen angegriffen, seither eskaliert die Lage, was Tausende Menschen in die Flucht geschlagen hat.



Flucht nach Costa Rica

Die Menschenrechtsorganisation ANPDHP, die bislang unter anderem die Zahl der Toten in dem seit Mitte April andauernden Konflikt registriert hat, musste Nicaragua inzwischen auch verlassen. Ihr Leiter, Álvaro Leiva, hatte sich am Sonntag ins Exil in das Nachbarland Costa Rica begeben, nachdem es zu Drohungen gegen ihn gekommen war. Auch weitere Angestellte des Büros haben das Land verlassen.

Der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten hat sich wegen der Flucht von Menschenrechtlern aus Nicaragua nach Costa Rica besorgt geäußert. Der nicaraguanische Staat müsse die Rechte seiner Bürger schützen, schrieb Luis Almagro am Montag auf Twitter. Die Flucht Leivas zeige, wie angespannt die Lage in dem mittelamerikanischen Land weiterhin sei, sagte der Rechtsberater des nicaraguanischen Zentrums für Menschenrechte (Cenidh), Gonzalo Carrión, dem privaten Fernsehsender Canal 2. Die Freiheit nehme in Nicaragua Tag für Tag ab, so Carrión.

Im südlichen Nachbarland Costa Rica stellen nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) jeden Tag mehr als 200 Nicaraguaner Asylanträge, wie ein Sprecher am Dienstag in Genf berichtete. Seit Mitte April hätten dort 8.000 Menschen um Asyl gebeten, weitere 15.000 hätten erst Termine für Anträge bekommen, weil die Behörden völlig überlastet seien. Tausende weitere Nicaraguaner werden im Land vermutet, die sich bislang nicht gemeldet hätten. Viele würden von dort seit Langem lebenden Verwandten unterstützt. Wie viele Menschen insgesamt aus Nicaragua geflohen sind, konnte das UNHCR nicht beziffern.

Das UNHCR rief andere Länder zur Unterstützung Costa Ricas auf. Auch in Panama, Mexiko, den USA sowie Honduras, El Salvador und Guatemala seien Menschen aus Nicaragua auf der Flucht oder suchten Zuflucht.