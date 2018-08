Mike Pompeo ist Außenminister der USA und soll umsetzen, was sein Vorgesetzter an Leitlinien vorgibt. Eine dieser Leitlinien ist, dass sein Chef Donald Trump sagt, Nordkoreas Diktator Kim Jong Un habe beim Gipfeltreffen in Singapur die komplette Denuklearisierung seines Landes angekündigt. Wenn Pompeo also Vertreter Nordkoreas trifft, soll er unter dieser Prämisse mit ihnen verhandeln und den isolierten Staat zur Aufgabe des Atomprogramms bewegen. So etwa bei der Asean-Sicherheitskonferenz an diesem Wochenende in Singapur. Dort gab es auch ein Händeschütteln mit dem nordkoreanischen Außenminisier Ri Yong Ho: Die US-Delegation übergab dabei einen Brief ihres Präsidenten für Kim Jong Un, wie Pompeo selbst auf Twitter bestätigte.

I had the chance to speak with my #DPRK counterpart FM Ri Yong Ho @asean today. We had a quick, polite exchange. Our US delegation also had the opportunity to deliver @Potus reply to Chairman Kim’s letter. pic.twitter.com/1DiR6UDj4Q — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 4, 2018

Dabei wird Pompeo aber, nicht nur weil er einmal Chef des Geheimdienstes CIA gewesen ist, wissen, dass in Nordkorea mit einer einseitigen Denuklearisierung so schnell gar nicht zu rechnen ist – sofern das überhaupt jemals geschieht. Das ist eine erschreckende Wahrheit, denn das Kim-Regime ist eine Menschenrechte verachtende Diktatur, die mit ihren Mittel- und Langstreckenraketen nicht nur die USA bedroht. Erst in der vergangenen Woche hatte Pompeo bei einer Anhörung vor dem US-Senat gesagt, Nordkorea stelle weiterhin Atommaterial her. Als Chefdiplomat nannte er aber die laufenden Gespräche mit Pjöngjang "produktiv", es gebe "Fortschritte".

Dabei hat Nordkorea sein Atom- und Raketenprogramm auch einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge nicht eingestellt. Zu dem Schluss kam eine sechsmonatige Überprüfung von unabhängigen Experten. Damit hat das Regime gegen die Strafmaßnahmen der UN verstoßen. Der Sicherheitsrat hatte die Sanktionen gegen Nordkorea seit 2006 wegen der Raketen- und Atomwaffentests immer mehr verschärft. Auch die USA halten nach dem Trump-Kim-Gipfel in Singapur an ihren Strafmaßnahmen fest. Am Freitag erst verkündete US-Finanzminister Steven Mnuchin diesbezügliche Strafen gegen zwei nordkoreanische Funktionäre, ein Unternehmen des Landes, einen Konzern in China sowie eine russische Bank.



Das eigentliche Problem bleibt ungelöst

Das ist die Realität, denn Kim Jong Un hat in Singapur auf seinem Gipfeltreffen mit Donald Trump gar nicht – wie von Trump kolportiert und in Medien häufig unpräzise formuliert – die komplette einseitige Denuklearisierung seines Landes angekündigt. In Singapur hieß es lediglich allgemein, dass sich die USA und Nordkorea zu einer vollständigen Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel bekennen. Die Gratwanderung des US-Außenministers besteht zur Zeit darin, den Grundwiderspruch zwischen dem, was Trump sagt und dem, was wirklich verhandelbar ist, nach außen zu vertreten.

Das hat wiederum viel mit den Kongresswahlen im November zu tun, bei denen die Republikaner befürchten müssen, ihre Mehrheit zu verlieren. Geht die Kongressmehrheit an die Demokraten, wird für Trump das selbstherrliche Regieren schwer und er wird wegen der Russlandkontakte seines Wahlkampfteams noch mehr Druck erwarten dürfen. Dem US-Präsidenten ist es daher wichtig, den US-Wählerinnen und -Wähler seine Nordkorea-Politik als erfolgreiches Entwaffnungsprogramm verkaufen zu können.

Das eigentliche Problem aber – Massenvernichtungswaffen in Händen eines Diktators – bleibt damit ungelöst. Nordkorea wird auf ein Mindestmaß an Raketen und Atomsprengköpfen nicht verzichten wollen. Aus Sicht des Kim-Regimes wird allein ein Fall wie der des libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi eine Lehre sein. Dieser hatte 2003 nach langen Verhandlungen mit den USA und Großbritannien auf sein Atomprogramm verzichtet – und wurde 2011 von Rebellen gestürzt und getötet, die Unterstützung von der Nato hatten. Es gibt also Gründe dafür, dass wir uns erst mal an das nukleare Nordkorea gewöhnen müssen.