Der ukrainische Filmemacher Oleh Senzow hat den 100. Tag seines Hungerstreiks angetreten. Senzow ist seit 2015 in einem russischen Straflager inhaftiert. Nach Angaben seiner Cousine Natalia Kaplan befindet sich der Regisseur mittlerweile in Lebensgefahr. Senzow will den Hungerstreik erst beenden, wenn Russland alle ukrainischen "politischen Gefangenen" freigelassen hat.

Kaplan sagte, der 42-Jährige glaube nicht mehr daran, freizukommen. Er habe ihr in einem Brief geschrieben, dass sein Ende nah sei und er keine Hoffnung mehr habe. Außerdem verschlechtere sich sein Gesundheitszustand stetig, sein Herzschlag liege nur noch bei 40 Schlägen pro Minute. "Er beklagt, dass sein Herz schmerzt, dass er schwach ist und er versucht, nicht zu oft aufzustehen, um seine Kräfte zu schonen." Die russische Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Soja Swetowa berichtete nach einem Besuch, Senzow habe nach eigenen Angaben durch den Protest bereits 17 Kilogramm an Gewicht verloren.

Kaplan forderte westliche Staats- und Regierungschefs auf, sich weiter für die Freilassung ihres Cousins einzusetzen. Anfang August hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin dazu aufgefordert, eine "humanitäre Lösung" zu finden. Zuletzt forderten auch 120 Filmschaffende die Freilassung von Senzow.



Senzow war 2014 auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim festgenommen worden. Die Behörden warfen ihm vor, unter anderem auf das Büro einer prorussischen Partei Brandanschläge organisiert zu haben. Senzow wies den Vorwurf zurück, wurde aber wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung zu 20 Jahren Haft verurteilt. Seit dem 14. Mai verweigert er die Nahrungsaufnahme und wird über einen Tropf am Leben gehalten.