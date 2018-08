In Pakistan ist Ende Juli gewählt worden. Premier Imran Khan muss die Macht neu verteilt, viele Parteien haben Einfluss. Was folgt daraus für das Land? Christian Wagner forscht an der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) zu Südasien. Die Stiftung berät Bundestag und Bundesregierung in allen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik.



Der ehemalige Cricket-Star hat den Pakistanern viel versprochen: einen islamischen Wohlfahrtsstaat, mehr Arbeitsplätze, Bildung und Gesundheit modernisieren und den Kampf gegen Terrorismus verstärken. Umfassende Reformen also, die Imran Khan, nun, da er und seine Partei Bewegung für Gerechtigkeit (Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI) bei den Parlaments- und Provinzwahlen in Pakistan erfolgreich waren, umsetzen muss. Ein "neues Pakistan" (Naya Pakistan) wolle er schaffen, das sich gegen Korruption und Vetternwirtschaft der bisherigen Regierungsparteien richte.

Das aber wird schwer werden. Erstens muss er eine tragfähige Regierungskoalition schmieden. Zweitens wird die drohende Zahlungsbilanzkrise harte innenpolitische Reformen notwendig machen. Außenpolitisch belastet sie zudem das Verhältnis zu den zwei wichtigsten internationalen Partnern, den USA und China.

Khans PTI konnte bei der Wahl am 25. Juli nur 115 der 272 Direktmandate gewinnen und hat damit noch keine Mehrheit im neuen Parlament. Der künftige Premierminister muss deshalb viele unabhängige Kandidaten sowie eine Reihe kleiner Regionalparteien aus den Provinzen Sindh und Balutschistan auf seine Seite bringen. Verzögerungen bei der Regierungsbildung ergeben sich auch aus der massiven Kritik an der Durchführung der Wahlen. Viele Parteien haben den Einfluss der Sicherheitskräfte auf Kandidaten und Medien zugunsten von Khan und seiner PTI kritisiert. Die Wahlkommission lässt deshalb die Stimmen in 70 Wahlkreisen und damit in einem Viertel der Stimmbezirke neu auszählen.



Der IWF will über China Bescheid wissen

Hinzu kommt, dass Spitzenkandidaten wie Imran Khan oft mehrere Wahlkreise gewonnen haben. Da sie aber nur einen Sitz annehmen können, muss in den anderen Wahlkreisen noch einmal gewählt werden. Nachgewählt werden muss auch in zwei Wahlkreisen, in denen gar nicht gewählt worden war, sowie in zwei Kreisen, in denen die Ergebnisse annulliert werden musste; dort war das erforderliche Mindestquorum von zehn Prozent weiblicher Wählerstimmen nicht erreicht worden. Khans Regierung wird vermutlich nur mit einer knappen Mehrheit regieren können und hat zudem keine Mehrheit im Senat.

International wird sich die neue Regierung vermutlich zunächst erneut an den Internationalen Währungsfonds (IWF) wenden müssen, um eine drohende Zahlungsbilanzkrise abzuwenden. Die gestiegenen Ölpreise haben die Importrechnung in den letzten Jahren deutlich erhöht. Die Exporte wuchsen dagegen nicht in gleichem Maße, sodass die Devisenreserven deutlich geschrumpft sind. Sollte der IWF in die Bresche springen, wäre das für Pakistan das bislang 13. und zugleich größte Hilfsprogramm mit einem voraussichtlichen Volumen von rund zwölf Milliarden US-Dollar.

Das Ausmaß der Zahlungsbilanzkrise macht eine grundlegende Sanierung der Staatsfinanzen unausweichlich. Khans Regierung wird die Steuerbasis erweitern sowie die Staatsausgaben und Sozialprogramme begrenzen müssen. Zur langfristigen Lösung des Zahlungsbilanzdefizits gibt es neue Ideen wie die Schaffung eines Staatsfonds, mit dem mittelfristig eine Reihe von defizitären Staatsbetrieben privatisiert werden sollen. Solche Maßnahmen dürften den Vorstellungen seiner Wähler von einem neuen Pakistan aber kaum entsprechen.

Der Gang zum Währungsfonds könnte zu einer ersten außenpolitischen Belastungsprobe für die neue Regierung werden. Der IWF wird von Islamabad die Offenlegung aller finanziellen Verpflichtungen fordern, auch derjenigen aus den chinesischen Investitionen in den China Pakistan Economic Corridor (CPEC). Die mangelnde Transparenz der chinesischen Investitionen, vor allem die damit verbundenen langfristigen finanziellen Abhängigkeiten, war von der Opposition in Pakistan immer wieder kritisiert worden.