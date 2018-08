Der ehemalige Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, ist im Prozess wegen Steuerhinterziehung und Bankbetrugs schuldig gesprochen worden. US-Medien zufolge sprach die Jury den Angeklagten in acht von 18 Punkten schuldig, in zehn Anklagepunkten konnten sich die Geschworenen auf kein Urteil einigen, teilte das Gericht in Alexandria im US-Staat Virginia am Dienstag mit. Manafort hatte auf nicht schuldig plädiert.

Dem 69-Jährigen droht nun eine lange Haftstrafe – die Höchststrafe beträgt 80 Jahre Gefängnis. Manafort wurde unter anderem vorgeworfen, den Finanzbehörden Einkünfte in Millionenhöhe verschwiegen zu haben, die er als politischer Berater in der Ukraine erhielt. Der Prozess drehte sich außerdem um den Vorwurf, dass er Banken belogen haben soll, damit sie ihm Kredite in Höhe von 20 Millionen US-Dollar gewährten.

Schwer belastet wurde Manafort in dem Prozess durch seinen langjährigen Mitarbeiter Rick Gates. Der Kronzeuge sagte, er habe gemeinsam mit seinem Chef 15 schwarze Auslandskonten unterhalten, von denen er auf Anweisung des Beschuldigten hin Geld an Manafort schickte. Dies sei als Darlehen anstatt als Einkommen deklariert gewesen, um Steuern zu hinterziehen. Seine Verteidigung wiederum übertrug Gates die Schuld an den illegalen Vereinbarungen. Dieser hatte in dem Prozess bereits gestanden, dass er Geld aus der Firma unterschlagen hatte.

Manafort hatte sich mit dem Geld, das von den schwarzen Konten überwiesen wurde teure Kleidung, Häuser und Autos gekauft, wie die Staatsanwaltschaft im Prozess darlegte.

Von Juni bis August 2016 leitete Manafort den Wahlkampf des Republikaners. Der Lobbyist und Politikberater war dabei unter anderem für den wichtigen Parteitag zuständig, bei dem sich Trump die Nominierung seiner Partei sicherte. Er ist ein langjähriger Berater der konservativen US-Republikaner, der zuvor bereits für andere Präsidenten arbeitete, darunter Ronald Reagan und George Bush.

Manafort-Urteil hat nichts mit Russland-Absprachen zu tun

Der Prozess ist der erste im Zusammenhang mit der Russland-Untersuchung des Sonderermittlers Robert Mueller. Der Fall hat aber nichts mit einer russischen Einmischung in die US-Wahl 2016 zu tun; es geht dabei nur um Manaforts Arbeit als Berater in der Ukraine. Die Staatsanwaltschaft hat ihm vorgeworfen, von 2010 bis 2014 Einnahmen in Millionenhöhe aus einer Beratertätigkeit für pro-russische Politiker auf ausländischen Banken vor den Steuerbehörden verborgen zu haben.

Nach dem Schuldspruch sagte Trump vor Journalisten in West Virginia, Manafort sei ein "guter Mann". Es sei "sehr traurig", was Manafort nun widerfahre, habe aber nichts mit ihm zu tun.



In einer ersten Reaktion erklärten die führenden Demokraten in den Geheimdienstausschüssen des Senats und des Repräsentantenhauses, das Urteil gegen Manafort zeige, dass es sich bei Muellers Russland-Ermittlung nicht um eine "Hexenjagd" handele. Dieses Wort nutzt Trump immer wieder, um die Untersuchung zu diskreditieren. In ihrer Stellungnahme bezogen sich die Demokraten auch auf den Fall Michael Cohen, der zeitgleich in New York City verhandelt wurde. Der Ex-Anwalt von Trump bekannte sich am Dienstag der illegalen Wahlkampffinanzierung, des Bankbetrugs und der Steuerhinterziehung schuldig. Er räumte ein, an eine Pornodarstellerin und ein Ex-Playmate Schweigegeld gezahlt zu haben.