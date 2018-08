Die US-Bundespolizei FBI hat einen ehemaligen Beteiligten an den Russland-Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump entlassen. Peter Strzok war von Sonderermittler Robert Mueller von den Ermittlungen ausgeschlossen worden, nachdem Textnachrichten an eine Kollegin bekannt geworden waren. In diesen hatte Strzok Trump scharf kritisiert. Das FBI prüfte daraufhin, ob Strzok weiter beschäftigt werden könnte.



Peter Strzok sei bereits am Freitag entlassen worden, obwohl ein internes Disziplinarverfahren lediglich eine Suspendierung für 60 Tage sowie eine Herabstufung seines Dienstgrades empfohlen habe, sagte sein Anwalt Aitan Goelman dem Portal Politico und anderen US-Medien. Das FBI wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Fall äußern. Trump schrieb auf Twitter, endlich sei Strzok entlassen worden.

Strzok war einer der Ermittler in der E-Mail-Affäre um die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und wurde später Teil der Russland-Untersuchung. Diese prüft eine mögliche Verstrickung von Trumps Wahlkampflager in die mutmaßliche russische Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahl 2016. US-Geheimdienste sind sich seit Langem sicher, dass Russland die Wahl manipuliert hat.



Strzok verließ das Team von Sonderermittler Mueller bereits im Juli 2017, nachdem Textnachrichten von ihm und der FBI-Anwältin Lisa Page, mit der er eine Affäre hatte, entdeckt wurden. In einer der Nachrichten aus dem Jahr 2016 schrieb Page, Trump werde doch hoffentlich niemals Präsident werden. Strzok antwortete: "Nein. Nein, wird er nicht. Wir werden das stoppen."

Trump sieht Russland-Untersuchungen politisch motiviert

Trump sieht darin einen Beleg, dass die Ermittlungen in der Russland-Affäre politisch motiviert seien. In seinem Tweet bekräftigte der Präsident, dass die Untersuchung ein "totaler Schwindel" sei. Er forderte zudem, dass die Untersuchung gegen Clinton wegen der Nutzung privater Server neu aufgerollt werden müsse.

Strzok wurde vor Kurzem zehn Stunden lang vom Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses befragt. Zu der Textnachricht sagte er, sie sei eine Reaktion auf beleidigende Äußerungen Trumps gegen die Familie eines gefallenen US-Soldaten gewesen.