Die britische Regierung wird in Kürze einen Auslieferungsantrag für zwei Russen stellen, die im Verdacht stehen, den Giftanschlag in Salisbury ausgeführt zu haben. Das berichtet der britische Guardian und beruft sich dabei auf Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden und der Regierung. Demnach sei der Antrag bereits fertig und müsse nur noch offiziell gestellt werden.

Die Spur der Ermittler führte demnach in den vergangenen Wochen zu zwei Russen, die nach Großbritannien eingereist waren, das Land mittlerweile aber wieder verlassen haben. Deren Bewegungen durch Großbritannien hätten die Ermittler nachverfolgen können, hieß es.



In Salisbury waren im März der Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julija mit dem Gift Nowitschok angegriffen worden. Sie überlebten den Angriff und leben heute an einem unbekannten Ort. Im Juli kamen zwei weitere Personen mit dem Gift in Kontakt, eine Frau starb daran. Dieser zweite Vorfall ereignete sich in Amesbury, einem Ort in der Nähe von Salisbury.

Hunderte Ermittlerinnen und Ermittler haben in den vergangenen Wochen die Tat- und Wohnorte in beiden Städten untersucht. Spuren des Gifts wurden unter anderem im Wohnhaus Skripals gefunden. Auch stellten die Ermittler in dem Haus des Mannes, der den Angriff in Amesbury überlebte, eine Parfumflasche sicher. Durch diese seien er und seine Partnerin in Kontakt mit dem Gift gekommen, hieß es. Unklar ist bislang, ob diese Flasche auch beim Angriff auf die Skripals zur Anwendung kam.

Von Anfang an hatte Großbritannien Russland für den Giftangriff auf die Skripals verantwortlich gemacht. Nowitschok ist ein Gift, das in der ehemaligen Sowjetunion hergestellt wurde. Später wurde damit auch in anderen Ländern experimentiert. Der Fall löste eine diplomatische Krise zwischen Großbritannien und Russland aus. Die Regierung in Moskau dementiert, etwas mit dem Giftangriff zu tun zu haben.

Der Fall erinnert an den Giftmord an dem russischen Ex-Spion Alexander Litwinenko, der 2006 mit der radioaktiven Substanz Polonium 210 vergiftet wurde. Er starb Tage später in einem Londoner Krankenhaus. Auch in diesem Fall wurden zwei Russen verdächtigt, in den Angriff involviert gewesen zu sein. Großbritannien beantragte damals die Auslieferung der ehemaligen Spione Andrej Lugowoi und Dmitri Kowtun. Russland weigert sich bis heute, dem nachzukommen.