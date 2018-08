Zusammen mit vier weiteren Menschenrechtlern droht der seit zwei Jahren in Saudi-Arabien inhaftierten Aktivistin Israa al-Ghomgham die Todesstrafe. Das teilte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International mit und berief sich dabei auf Aussagen der Staatsanwaltschaft. Laut der Nahostkampagnendirektorin von Amnesty, Samah Hadid, sollen die Aktivisten "schlimmstmöglich bestraft werden, nur weil sie sich an Protesten gegen die Regierung beteiligten". Amnesty forderte die Behörden auf, "diese Pläne unverzüglich fallen zu lassen".

Al-Ghomgham war nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) Ende 2015 gemeinsam mit ihrem Mann festgenommen worden. Ihr wird vorgeworfen, zu Protesten der schiitischen Minderheit aufgerufen zu haben. Hadid bezeichnete die Vorwürfe gegen Al-Ghomgham als "absurd und klar politisch motiviert, um abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen".

Nach Angaben von Human Rights Watch wurden Al-Ghomgham, ihr Ehemann und die drei anderen Aktivisten vor dem Terrorismusgericht des Landes angeklagt. Die Staatsanwaltschaft, die direkt dem saudischen König Salman unterstellt ist, beschuldigt sie mehrerer Verbrechen. Darunter fällt demnach die "Teilnahme an Protesten" in der Katif-Region, die "Aufstachelung zum Protest", das "Skandieren von Parolen gegen das Regime" und das "Filmen und Veröffentlichen von Protesten in den sozialen Medien".

Angewendet werden soll das islamische Rechtsprinzip Ta'sir, bei dem allein ein Richter darüber entscheidet, welche Vergehen ein Verbrechen sind und wie diese bestraft werden.

"Jede Hinrichtung ist erschreckend, aber die Todesstrafe für eine Aktivistin wie Al-Ghomgham, die nicht einmal wegen gewalttätigen Verhaltens angeklagt ist, ist monströs", sagte die HRW-Direktorin des Nahen Ostens, Sarah Leah Whitson. Wenn Kronprinz Mohammed bin Salman al-Saud seine angekündigten Reformen wirklich ernst nehme, sollte er sofort eingreifen, um sicherzustellen, dass keine Aktivistin wegen ihrer Menschenrechtsarbeit inhaftiert werde.