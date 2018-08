Zwei Tage nach den Wahlen in Simbabwe haben Soldaten auf regierungskritische Demonstranten geschossen. Dabei könnten Menschen tödlich verletzt worden sein; ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP aus der Hauptstadt Harare berichtet von einem Toten. In den Straßen um den Sitz der Wahlkommission ziehen seinen Angaben zufolge Panzer und Truppenfahrzeuge der Armee auf. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet, Sicherheitskräfte hätten Wasserkanonen, Tränengas und Gummigeschosse benutzt, um Oppositionelle zu vertreiben. Präsident Emmerson Mnangagwa rief wegen der Proteste zu Frieden auf.

Bei der Wahl vor zwei Tagen hat die Partei von Mnangagwa, Zanu-PF, nach vorläufigen Teilergebnissen eine Zweidrittelmehrheit im Parlament geholt. Damit kann die Zanu-PF, die vor allem auf dem Land erfolgreich war, die Verfassung des Landes verändern. Die von Mnangagwas Gegenkandidat Nelson Chamisa angeführte oppositionelle Bewegung für demokratischen Wandel (MDC) war vor allem in den Städten erfolgreich. Chamisa wirft der Regierungspartei Wahlbetrug vor. Anhänger seiner MDC blockierten einige Straßen in der Hauptstadt Harare, warfen Steine und setzten Autoreifen in Brand. Die Polizei reagierte zunächst mit Tränengas und Wasserwerfern, später kam das Militär hinzu. Augenzeugen berichten von Schüssen automatischer Waffen und einem Militärhubschrauber, der über der Innenstadt kreiste.



Die Wahlen am Montag waren die ersten seit der Entmachtung des langjährigen Herrschers Robert Mugabe durch das Militär. EU-Beobachter kritisieren, dass die Medien parteiisch gewesen und Wähler eingeschüchtert worden seien. Der deutsche Chef der EU-Beobachter, Elmar Brok, sagte, er wisse noch nicht, ob die Mängel das Wahlresultat verfälscht hätten. Brok warf der Wahlkommission Voreingenommenheit vor. Außerdem sei unverständlich, weshalb die Veröffentlichung der Ergebnisse der gleichzeitigen Präsidentenwahl so lange dauere. Je mehr Zeit verstreiche, um so stärker würden die Zweifel an der Glaubwürdigkeit wachsen. "Die Resultate der Präsidentenwahl wurden zuerst ausgezählt, deshalb verstehe ich nicht, warum sie zuletzt bekannt gegeben werden", sagte Brok. Die Bewertung durch die EU entscheidet mit darüber, ob Simbabwe aus der internationalen Isolation kommen kann. Dies würde dem Land das Anwerben von Investoren erleichtern und könnte einen Wirtschaftsaufschwung auslösen.