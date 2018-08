In Simbabwe ist die Zahl der Toten bei den Protesten gegen vermutete Wahlmanipulationen auf sechs gestiegen. Nachdem die Polizei bereits am Mittwoch drei Tote bestätigte, sind am Donnerstag laut einer Sprecherin drei weitere Demonstranten an den Verletzungen gestorben, die sie bei Zusammenstößen mit dem Militär erlitten hatten. Simbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa rief zu unabhängigen Untersuchungen auf. "Die Verantwortlichen sollten identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden", schrieb er auf Twitter.

Die Nachrichtenagentur AP berichtet unter Berufung auf den Anwalt Kumbirai Mafunda, dass es Ermittlungen gegen den Oppositionskandidaten Nelson Chamisa gebe. Daneben seien auch weitere Oppositionspolitiker wie Tendai Biti betroffen. Ihnen werde Anstachelung zur Gewalt vorgeworfen, sagte Mafunda. Es sei ein Suchbefehl erlassen worden.



Polizei stürmt Zentrale der Oppositionspartei

Außerdem soll die Polizei die Zentrale der oppositionellen Partei Movement for Democratic Change (MDC) gestürmt haben. Die Polizei sei mit einem Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss gekommen, sagte der MDC-Anwalt Denford Halimani. Die Polizisten hätten erklärt, es gebe umstürzlerisches Material und wollten dies sowie mehrere Computer beschlagnahmen. 16 Personen seien dabei weggebracht worden. Ob sie inhaftiert wurden, ist noch unklar. Die Zentrale ist inzwischen abgeriegelt. MDC-Generalsekretär Douglas Mwonzora hatte sich zuvor noch vor der Razzia gewehrt. "Wir werden den Durchsuchungsbeschluss nicht hinnehmen, weil sie Belastungsmaterial platzieren wollen", hatte Mwonzora gesagt.

Am Montag fanden in Simbabwe Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Vorläufigen Ergebnissen zufolge holte dabei die langjährige Regierungspartei Zanu-PF eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Die Wahlkommission will die ersten genauen Ergebnisse ab dem späten Donnerstagabend bekanntgeben.

Wegen des Wahlsiegs der Zanu-PF und der verzögerten Ergebnisse für die Präsidentschaftswahl waren zahlreiche regierungskritische Menschen auf die Straßen gegangen. In der Hauptstadt Harare kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen dem Militär und Demonstrierenden, bei denen die Soldaten geschossen haben sollen. Präsident Mnangagwa beschuldigte Anhänger der MDC für die Unruhen. Die Partei habe damit den Wahlprozess stören wollen, erklärte er im Staatsfernsehen. Er forderte die Demonstranten zu "Geduld und Reife" auf.

Polizei spricht Versammlungsverbot aus

Auch Innenminister Obert Mpofu äußerte sich kritisch zu den Protesten. "Wir werden keine der Aktionen, die wir heute gesehen haben, tolerieren", sagte Mpofu am Mittwoch. "Ich denke, die Opposition testet unsere Entschlossenheit", dies sei "ein großer Fehler". Das Militär soll vorerst in Harare stationiert bleiben. Dies gelte so lange, bis "diese Situation vorbei" sei. Die Polizei sprach ein Versammlungsverbot aus. Nach eigenen Angaben hatte sie die Hilfe des Militärs angefordert, weil sie nicht alleine auf die Ausschreitungen reagieren konnte.



Die beschuldigte Oppositionspartei MDC erklärte, Herausforderer Nelson Chamisa sei "schockiert" von den Ereignissen in Harare. Die Opposition verurteile Gewalt jeglicher Art. Der 40-jährige Chamisa ist Pastor und trat mit dem Versprechen eines Neuanfangs zur Wahl an, vielen galt er als Hoffnungsträger. Chamisa wirft der Wahlkommission vor, die Bekanntgabe der Präsidentschaftswahlergebnisse bewusst zu verzögern, um der Opposition den Wahlsieg zu stehlen. "Wir haben die meisten Stimmen gewonnen und werden den Sieg verteidigen", schrieb Chamisa auf Twitter. Die MDC war vor allem in den Städten erfolgreich, die Zanu-PF auf dem Land.

Auch internationale Beobachter zeigten sich angesichts der verzögerten Bekanntgabe der Wahlergebnisse sowie der Proteste besorgt. Großbritannien, die EU und der Staatenbund Commonwealth riefen zur Mäßigung auf. Der deutsche Chef der EU-Wahlbeobachter, Elmar Brok, bezeichnete in der Nordwest-Zeitung das Vorgehen des Militärs als "völlig unverhältnismäßig". Die Armee habe gleich mit scharfer Munition geschossen. "Da wurde bewusst eskaliert, um den Widerstand zu unterdrücken." Die Regierung müsse das Ergebnis dringend öffentlich machen. Die Wahlergebnisse müssten bis zurück zu den Wahllokalen nachverfolgbar sein.