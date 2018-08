In der US-Botschaft in Moskau hat offenbar über ein Jahrzehnt lang eine mutmaßliche russische Spionin gearbeitet. Erst vor kurzem sei die Frau von der amerikanischen Spionageabwehr enttarnt worden, hieß es Medienberichten zufolge. Die russische Staatsangehörige sei vom für die Sicherheit des US-Präsidenten zuständigen Secret Service angestellt worden und bei einer Routine-Sicherheitskontrolle des US-Außenministeriums unter Verdacht geraten, berichteten die britische Zeitung Guardian und der US-Sender CNN.

Bei der Untersuchung wurde demnach festgestellt, dass die Frau regelmäßig nicht genehmigte Treffen mit dem russischen Geheimdienst FSB abhielt. Die Frau habe Zugang zum Intranet und E-Mail-System des Secret Service und damit zu potenziell sensiblen Daten gehabt. Streng vertraulichen Informationen habe sie aber nicht einsehen können, berichtete CNN unter Berufung auf nicht genannte Quellen.

Gegenüber dem Guardian, der zuerst über den Fall berichtete, erklärte eine ebenfalls nicht genannte Quelle, der Secret Service habe versucht, den Vorfall zu vertuschen, indem der Frau gekündigt worden sei. Dies erfolgte demnach im Zuge der Entlassung von 750 Beschäftigten der US-Botschaft vor einem Jahr. Damals wies Wladimir Putin Hunderte Mitarbeiter in Konsulaten und Botschaften aus, nachdem die USA gegen Russland Sanktionen gegen die mutmaßliche Einmischung in die US-Präsidentschaftswahl 2016 beschlossen hatte. Der Secret Service habe keine internen Ermittlungen eingeleitet, um den möglichen Schaden zu begutachten oder um zu prüfen, ob die Frau andere Mitarbeiter angeheuert habe, sie mit weiteren Informationen zu versorgen.



In einer Erklärung des Secret Service, die beide Medien zitierten hieß es, alle ausländischen Mitarbeiter könnten zum "Ziel einer Beeinflussung durch einen ausländischen Geheimdienst" werden. Diese Mitarbeiter seien jedoch zu keinem Zeitpunkt in der Lage gewesen, an "Informationen zur nationalen Sicherheit" zu gelangen. Das US-Außenministerium erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, die Berichte würden geprüft. Das Ministerium äußere sich aber nicht zu Geheimdienstangelegenheiten.