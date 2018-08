Das letzte Mal, dass seine Mutter Islam Dabbas sah, war am 13. November 2012 in dem berüchtigten Sednaya-Gefängnis nahe Damaskus. Ihr Sohn trug ein T-Shirt mit der Aufschrift "Just Freedom", wirkte krank und entkräftet. Er flehte seine Mutter und seinen Bruder Abdulrahman an, ihm Essen und einige Kleider zu bringen.



Islam Dabbas, der den Spitznamen "Rose der Revolution" trug, war im Juli 2011 in Daraja, einem Vorort von Damaskus, verhaftet worden. Er gehörte mit seinen Freunden Yehya und Maan Shurbaji zur "Daraja-Jugend". Diese hatte sich trotz der Brutalität der Sicherheitskräfte strikte Gewaltlosigkeit auf die Fahnen geschrieben und trat den Soldaten mit Rosen in der Hand entgegen.

Nur zwei Minuten Kontakt erlaubten die Wächter während des Gefängnisbesuches, danach hörten Eltern und Geschwister nie mehr etwas von dem Ingenieurstudenten – bis sich nach fast sechs Jahren Ungewissheit vor ein paar Tagen plötzlich ein Beamter bei der Familie meldete. Auf dem Amt in Daraja bekamen die Angehörigen jetzt Gewissheit: Islam Dabbas ist seit Jahren tot, wahrscheinlich hingerichtet am 15. Januar 2013 zusammen mit den Brüdern Shurbaji. "Ganz tief im Herzen hatten wir damit gerechnet", sagte seine Schwester Heba, die mittlerweile in Ägypten lebt. "Auch wenn wir irgendwie bis zuletzt gehofft haben, er werde wieder auftauchen, sein Studium zu Ende machen und heiraten."

"Anfangs konnten wir nicht glauben, was uns da berichtet wurde"

So wie Familie Dabbas erfahren in diesen Wochen Tausende syrische Familien, dass ihre in den Verließen des Regimes verschwundenen Angehörigen nicht mehr am Leben sind. Manchmal hängen handgeschriebene Listen in Schaukästen aus, manchmal werden die Verwandten von kommunalen Vertretern angerufen oder sie entdecken zufällig bei einem Termin im Einwohnermeldeamt die schreckliche Nachricht in der Familienakte. "Anfangs konnten wir nicht glauben, was uns da berichtet wurde", sagt Fadel Abdul Ghany, Chef des Syrischen Netzwerks für Menschenrechte, der als Erster Mitte Juli den plötzlichen Sinneswandel des Despoten öffentlich machte.

Offenbar fühlt sich Baschar al-Assad jetzt fest genug im Sattel, um seine Gegner mit der brutalen Wahrheit zu konfrontieren. "Unser Sieg ist nahe", schrieb der Diktator am Mittwoch an die Angehörigen seiner Armee. Russland drängt ebenfalls auf einen Schlussstrich, weil das ungeklärte Schicksal der politischen Gefangenen bisher alle Verhandlungen über ein Nachkriegssyrien blockierte. Moskau will die aktiven Kämpfe möglichst bald beenden und die Rückkehr der mehr als sechs Millionen Flüchtlinge beschleunigen, um Syriens Infrastruktur wiederaufzubauen und die Gewinne seines bald dreijährigen Militäreinsatzes einzustreichen.

Und so gab das syrische Regime nach den jüngsten Kriegserfolgen im Süden nun erstmals den Befehl, die Sterbeurkunden der zu Tode Gefolterten, Verhungerten oder heimlich Exekutierten nach und nach an die örtlichen Meldeämter zu übermitteln. Eingetragen als Todesursache sind meist Herzstillstand oder Gehirnschlag. Auch erfuhr bisher niemand, wo die Leichen verscharrt wurden, berichtete das Nachrichtenportal Syria Direct.

Von mehr als 80.000 Syriern fehlt jede Spur

Bereits im Februar 2017 hatte Amnesty International schwere Vorwürfe gegen die Assad-Clique erhoben und das Sednaya-Gefängnis als "menschliches Schlachthaus" bezeichnet. Die Organisation bezichtigte Damaskus, dort bis 2015 bis zu 13.000 Gefangene in einem industriellen Ausmaß hingerichtet und deren Leichen in einem Krematorium auf dem Gelände verbrannt zu haben. Assad-Getreue wiesen die Vorwürfe empört als Lüge und westliche Propaganda zurück. Nach Angaben des Syrischen Netzwerks für Menschenrechte fehlt von 81.652 Syrern jede Spur, die zwischen März 2011 und Juni 2018 verhaftet wurden.



Mitarbeiter des Internetportals Zaman al-Wasl schätzen die Zahl der bisher mit Namen bekannten Folteropfer auf nahezu 8.000. Allein in Daraja, der Heimat von Islam Dabbas, kommen jetzt wegen der neuen, kürzlich an die Stadtverwaltung übermittelten Todesliste 1.000 Tote hinzu.