Die syrische Regierung von Baschar al-Assad hat den Westen aufgefordert, die Sanktionen gegen das Land aufzuheben. Als Grund nannte Vize-Außenminister Faissal Mekdad die Bemühungen der Regierung, aus Syrien Geflüchtete zurück ins Land zu holen. Das Ausland könne dies unterstützen, indem es Sanktionen aufhebe. Ausländische Hilfe sei willkommen, dürfe aber nicht an Bedingungen geknüpft werden, so Mekdad.



Auch der Minister für öffentliche Verwaltung, Hussein Machluf, sagte, die Rückkehr von Flüchtlingen habe für die Regierung höchste Priorität. Die Behörden hätten 250 Krankenhäuser und 5.000 Schulen wiederaufgebaut. Etwa 3,5 Millionen innerhalb Syriens geflüchtete Menschen hätten ihre Häuser zurück erhalten. Ein Ende des Embargos würde helfen, die Wirtschaft im Land anzukurbeln und Flüchtlinge zur Rückkehr ermutigen.



Die USA und die EU hatten im Laufe des Krieges eine Reihe von Sanktionen beschlossen. Unter anderem wurden Vermögen regierungsnaher Unternehmen und Einzelpersonen eingefroren sowie Reiseverbote verhängt. Erst im Mai dieses Jahres hatte die EU ihre Sanktionen um ein weiteres Jahr verlängert. Dazu zählen ein Öl-Embargo und das Einfrieren von Guthaben der syrischen Zentralbank.



In den vergangenen Wochen konnten syrische Regierungstruppen mit der Unterstützung Russlands große Gebiete von den Rebellen zurückerobern. Nur noch die Provinz Idlib im Norden des Landes ist vollständig unter der Kontrolle der Rebellen. Assad hatte vor Kurzem mitgeteilt, er werde auch diese Provinz zurückerobern.

In jenen Teilen des Landes, die wieder unter Kontrolle der syrischen Regierung sind, bringt diese den Wiederaufbau voran. Dafür hat sie vor Kurzem auch ein umstrittenes Enteignungsgesetz beschlossen. Experten warnen davor, dass Millionen Vertriebene aufgrund dessen keine Chance haben werden, ihren Anspruch auf ein Grundstück rechtzeitig nachzuweisen. Viele geflohene Regimegegner haben außerdem Angst vor der Reaktion der Regierung bei einer Rückkehr.



Rückkehr muss laut UN freiwillig geschehen

Die Vereinten Nationen planen bisher keine großangelegte Rückkehraktion für syrische Flüchtlinge. "Wir denken, es ist zu früh, eine Rückkehr voranzutreiben", sagte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi. "Syrien ist immer noch sehr unsicher. Es gibt immer noch viel Krieg." Wenn Menschen zurückgehen wollten, müsse man prüfen, wie man ihnen helfen könne. Auf jeden Fall müsse die Rückkehr freiwillig geschehen und die Sicherheit der Menschen gewährleistet sein. Er kündigte an, in wenigen Tagen nach Syrien zu reisen, um die Situation für Vertriebene einzuschätzen.



Russland forderte die USA und deren Verbündete auf, in Syrien humanitäre Hilfe zu leisten. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, seit 1. August seien etwa 5.000 Syrerinnen und Syrer aus dem Libanon in ihre Heimat zurückgekehrt. Im Libanon leben derzeit rund 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge. Das ist weltweit die größte Zahl an Flüchtlingen im Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Auch im benachbarten Jordanien leben laut UN 657.000 syrische Flüchtlinge, nach Angaben der jordanischen Regierung sind es sogar 1,3 Millionen.



In Syrien herrscht seit 2011 Krieg. Durch den Konflikt wurden Millionen Menschen vertrieben und mehr als 350.000 Menschen getötet. Die Regierungstruppen konnten seit 2015 mit militärischer Unterstützung Russlands einen großen Teil des Landes zurückerobern.