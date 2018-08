Im UN-Sicherheitsrat wächst die Sorge, weil eine Großoffensive syrischer Regierungstruppen auf die letzte Rebellenhochburg Idlib möglicherweise bevorsteht. Dies könne eine humanitäre Notsituation schaffen, wie es sie in diesem Ausmaß noch nicht gegeben habe, sagte der Direktor des UN-Amtes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, John Ging. Er rief die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates auf, alles zu tun, um das zu vermeiden.

Die Truppen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad bereiten einen Angriff auf Rebellen sowie auf Verbündete des Terrornetzwerks Al-Kaida in Idlib vor. In der Gegend an der Grenze zur Türkei leben knapp drei Millionen Menschen. Ging sagte, schon in den vergangenen Wochen habe sich die humanitäre Situation nach intensiven Bombardements und Beschuss stark verschlechtert.

Russland hält im Sicherheitsrat dagegen

Syriens Verbündeter Russland warf Rebellen erneut vor, sie bereiteten Chemiewaffenangriffe vor, um westlichen Staaten einen Vorwand für Angriffe auf das syrische Militär zu geben. Der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow sagte, der Angriff solle von der Zivilschutzgruppe Weißhelme gefilmt werden.

Westliche Staaten und unabhängige Experten haben der syrischen Regierung vorgeworfen, während des Bürgerkrieges mehrfach Chemiewaffen eingesetzt zu haben. 2017 und in diesem Jahr griffen die USA nach solchen Vorfällen syrische Regierungskräfte an. Auch jetzt drohte das US-Außenministerium mit Vergeltung. Sollten nachweislich Chemiewaffen eingesetzt werden, würden die USA schnell und angemessen reagieren, sagte Sprecherin Heather Nauert. Gemeinsam mit Großbritannien und Frankreich hatten sie ein solches Einschreiten schon vor wenigen Wochen angekündigt.



Die Regierung in Damaskus bestreitet den Einsatz von Chemiewaffen. Ihr Verbündeter Russland wirft den Weißhelmen vor, solche Angriffe inszeniert zu haben.