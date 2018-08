Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump haben miteinander telefoniert und dabei ihre Unterstützung für die laufenden Gespräche über bessere Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und den USA hervorgehoben. Die Regierungschefs sprachen sich nach Angaben des US-Präsidialamts für eine Entschärfung des Handelsstreits aus.

Beide zeigten sich zudem besorgt über die die Entwicklungen in Syrien – insbesondere über die humanitäre Lage in der Region Idlib, teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, mit. Russland werde aufgerufen, "mäßigend auf das syrische Regime einzuwirken und eine weitere Eskalation zu verhindern". Die Lage in der Ukraine sowie im westlichen Balkan seien während des Telefonats ebenfalls besprochen worden.

Assad bereitet offenbar Offensive in der Region Idlib vor

Der syrische Machthaber Baschar al-Assad bereitet nach Einschätzung von Beobachtergruppen derzeit eine Offensive in der Region Idlib vor, dem letzten größeren von Rebellen gehaltenen Gebiet in Syrien. In die Provinz im Nordwesten des Landes waren Hunderttausende Regimegegnerinnen und Extremisten nach ihrer militärischen Niederlage aus anderen Rebellengebieten Syriens gebracht worden. Nach mehr als sieben Jahren Bürgerkrieg kontrollieren Truppen Assads dank russischer und iranischer Unterstützung die anderen Landesteile wieder weitestgehend.

Unterdessen erklärte Jordanien, keine weiteren Flüchtlinge aus dem Nachbarland Syrien aufnehmen zu können. Die Aufnahmefähigkeit Jordaniens sei überschritten, sagte der jordanische Außenminister Aiman Safadi am Montag nach Angaben seines Büros bei einem Treffen mit UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi in Amman. Jordanien unterstütze deshalb "die freiwillige Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat". Das sei "unvermeidlich".

Jordanien hat eigenen Schätzungen zufolge knapp 1,3 Millionen Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland aufgenommen. Die UN hat nach eigenen Angaben seit Beginn des Syrien-Konflikts 2011 rund 650.000 syrische Flüchtlinge in Jordanien registriert.