Ein türkisches Gericht hat neun Angeklagte wegen des schweren Doppelanschlags im Jahr 2015 in Ankara zu jeweils 101 Mal lebenslanger Haft verurteilt. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Bei den beiden Selbstmordattentaten im Oktober vor drei Jahren waren in der türkischen Hauptstadt 102 Menschen getötet worden.

Ziel war eine Friedenskundgebung prokurdischer Aktivisten vor dem Hauptbahnhof, die wenige Wochen vor der Parlamentswahl stattfand. Die Demonstranten forderten ein Ende der blutigen Eskalation im Konflikt zwischen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und der Armee im türkischen Südosten. Die Regierung macht die Terrormiliz IS verantwortlich, die sich jedoch nicht zu dem Attentat bekannte. Die prokurdische Oppositionspartei HDP hatte die Demonstration mitorganisiert.

Die Zeitung Hürriyet berichtete, neun weitere Angeklagte seien wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig gesprochen und zu verschiedenen Haftstrafen verurteilt worden. Angehörige der Opfer erklärten, der Anschlag sei nicht vollständig aufgeklärt worden. So seien Beamte, die möglicherweise fahrlässig gehandelt hätten, nicht zur Verantwortung gezogen worden.

Insgesamt waren im Zusammenhang mit dem schwersten Anschlag dieser Art auf türkischem Boden 36 mutmaßliche Unterstützer der radikalislamischen IS-Miliz angeklagt. Die Vorwürfe umfassten Mord, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und den Versuch, die verfassungsmäßige Ordnung zu stören. In einigen Fällen wurde Anklage in Abwesenheit erhoben.

Der "Islamische Staat" war damals zunehmend aktiv in der Türkei. Mehrere Attentate mit zahlreichen Toten werden den Extremisten zugeschrieben. Der Anschlag in Ankara wurde wenige Monate nach einem Selbstmordattentat auf junge Aktivisten in der Grenzstadt Suruç verübt, bei dem 34 Menschen getötet worden waren.