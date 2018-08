Mindestens 54 Deutsche wurden seit Jahresbeginn an der türkischen Grenze abgewiesen. Diese Zahlen nannte Staatsminister Michael Roth in seiner Antwort auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Alexander Neu. Demnach bleibt die Zahl der Zurückweisungen an türkischen Flughäfen und Grenzübergängen auch zwei Jahre nach dem gescheiterten Putschversuch auf hohem Niveau. 2017 registrierte das Auswärtige Amt insgesamt 95 Fälle.



Wie aus dem Schreiben des Staatsministers ebenfalls hervorgeht, ist die Zahl der in der Türkei aus politischen Gründen festgenommenen Deutschen dagegen rückläufig. Während es im ersten Jahr nach dem Putschversuch noch 24 Festnahmen gab, waren es in den ersten sieben Monaten dieses Jahres nur sechs. Vier der Inhaftierten sind bis heute hinter Gittern. Daneben sitzen drei weitere Deutsche in türkischen Gefängnissen, die bereits 2016 oder 2017 festgenommen wurden.



Die Festnahmen und Einreiseverweigerungen belasten die deutsch-türkischen Beziehungen seit dem Putschversuch im Juli 2016 massiv. Die Freilassung des prominentesten Häftlings, des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel, hat im Februar etwas Entspannung gebracht. So hatte das Auswärtige Amt nach der Aufhebung des Ausnahmezustands Mitte Juli die Reisehinweise für eines der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen wieder leicht entschärft.

Allerdings weist das Ministerium immer noch darauf hin, dass es ein "erhöhtes Festnahmerisiko" gebe. Auch vor Einreiseverweigerungen wird weiter gewarnt – nicht ohne Grund, wie der Bericht von Staatsminister Roth zeigt. Demnach sind insbesondere Personen mit engen privaten und persönlichen Beziehungen in die Türkei seit Anfang 2017 teils ohne Angabe von Gründen abgewiesen worden. "Betroffene Personen mussten nach einer Wartezeit in Gewahrsam von mehreren Stunden bis zu einigen Tagen ihre Rückreise nach Deutschland antreten. Dabei wurden ihnen auch ihre Mobiltelefone abgenommen und auf gespeicherte Inhalte sowie Kontakte durchsucht."



Wie Roth weiter ausführt, werfen die Behörden den Betroffenen in der Regel die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung oder der sogenannten Gülen-Bewegung vor, die von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan für den Putschversuch verantwortlich gemacht wird. "Auch geringfügige, den Betroffenen unter Umständen gar nicht bewusste oder lediglich von Dritten behauptete Berührungspunkte mit dieser Bewegung oder mit ihr verbundenen Personen oder Unternehmen können für eine Festnahme ausreichen."

Die Bundesregierung erhofft sich eine weitere Entspannung der Beziehungen durch mehrere gegenseitige Besuche beider Regierungen im September und Oktober. Ende September will der gerade wiedergewählte und mit größerer Machtfülle ausgestattete türkische Präsident Erdoğan Deutschland besuchen. Für Oktober ist eine Türkei-Reise von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier geplant. Auch Außenminister Heiko Maas will bald seinen Antrittsbesuch in der Türkei absolvieren.

Der Linken-Politiker Neu wirft der Bundesregierung hingegen vor, "den in ihren Augen unverzichtbaren geopolitischen Partner Türkei mit diplomatischen Samthandschuhen" anzufassen. Dagegen nehme "das Erdoğan-Regime weiterhin deutsche Staatsbürger in Geiselhaft", sagte er der dpa. "Diese Bundesregierung exekutiert den europäischen Wertebankrott."