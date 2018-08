Als die Türkei 2002 in einer schweren Wirtschaftskrise steckte, ähnlich wie heute, nutzte ein Politiker die Gunst der Stunde und setzte sich an die Spitze des Staates. Bis heute hat Recep Tayyip Erdoğan die Macht nicht abgegeben. Selbst der Absturz der Lira scheint den Präsidenten innenpolitisch nicht in Bedrängnis zu bringen. Und so fragen sich Millionen Türken gerade: Wo ist die Opposition, die das ausschlachtet? Wo ist Muharrem İnce?

Es ist erst zwei Monate her, als der frühere Physiklehrer für die säkulare CHP ins Rennen um das Präsidentenamt ging und einen furiosen Wahlkampf gegen Erdoğan lieferte. Mit İnce hatte die Opposition das erste Mal einen redestarken und provokanten Politiker, der Erdoğan ebenbürtig war. Obwohl Erdoğan seinem Gegner mit unfairen Mitteln das Leben schwer machte, hopste der CHP-Kandidat wochenlang von Bühne zu Bühne und elektrisierte Millionen Türken, die die bis dahin schwache Opposition längst abgeschrieben hatten. Beobachter und selbst einige AKP-Unterstützer hielten es für möglich, dass die vorgezogenen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei das Ende für Erdoğan bedeuten könnten. Doch dann siegte knapp erneut der alte Favorit: Erdoğan sicherte sich das Präsidialamt und die absolute Mehrheit für seine AKP im Parlament.

Die Opposition zerlegt sich selbst

Die Opposition war geschlagen, aber İnce kündigte an, er sei noch nicht fertig. Schließlich hatte er 30 Prozent geholt, das sind gut 15 Millionen Stimmen. Weitere acht Millionen erdoğankritische Wähler gaben ihre Stimmen Meral Akşener von der nationalistisch-konservativen İyi Parti und Selahattin Demirtaş von der linken, prokurdischen HDP. Die Wahlen in der Türkei zeigten, dass die Opposition genug Wähler hat, um die AKP und Erdoğan nicht ruhen zu lassen. Erst recht nicht, wenn sich Ökonomen einig sind, dass der Absturz der Lira nicht nur an den Sanktionen der USA liegt, sondern auch an einer falschen Wirtschaftspolitik.

Die vergangenen Wochen haben aber gezeigt, dass İnce durchaus fertig sein könnte. Längst hat sich unter seinen Anhängern eine große Ernüchterung breitgemacht. Erst platzten ihre Hoffnungen auf einen Regierungswechsel, nun verlieren sie auch ihren Glauben an eine neu erstarkte Opposition. Statt dass sich die CHP vom Rückhalt in der Bevölkerung nährt, ist die Partei damit beschäftigt, sich selbst zu zerlegen. İnce hatte nach den Wahlen erwartet, an die Spitze der Volkspartei zu rücken. Der langjährige Parteivorsitzende Kemal Kılıçdaroğlu (69) weigert sich aber, Platz zu machen.

Kılıçdaroğlu ist ein würdiger Vertreter der CHP, die auf den Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk zurückgeht. Der 69-Jährige initiierte vor den Wahlen eine Allianz zwischen mehreren Oppositionsparteien, um ihre Kräfte in den von Erdoğan vorgezogenen Wahlen zu bündeln. Ein Bündnis zwischen Liberalen, Nationalisten, Islamisten und Kurden – so eine Opposition hatte es in der Türkei noch nie gegeben und sie machte die AKP-Regierung nervös.

Weil es Kılıçdaroğlu aber an Charisma und Wucht fehlt, hatten viele Türken erwartet, dass er Platz für den neuen Shootingstar machen würde. Die CHP ist nun in zwei Lager gespalten. Solange der Streit anhält, ist İnce kaltgestellt – ausgerechnet der erfolgreichste Oppositionspolitiker der Türkei.

Auch die İyi Parti hat nichts dazu gelernt

İnces Verschwinden von der Bildfläche hat aber auch mit dem Chaos innerhalb anderer Oppositionsparteien zu tun. Die nationalistisch-konservative İyi Parti sah nach den Wahlen "keinen Grund mehr für das Fortbestehen eines Bündnisses". Dabei waren die Gründe für Erdoğans Erfolg nicht nur der angestiegene Wohlstand in der Bevölkerung, sondern auch das Totalversagen einer zerstrittenen Opposition. Und obwohl die İyi Parti den Einzug ins Parlament schaffte, haben viele Gründungsmitglieder die Partei bereits verlassen. Bei den Wahlen kam die Vorsitzende der İyi Parti, Meral Akşener, auf sieben, die Partei auf knapp zehn Prozent der Stimmen. Viele Türken sind nun enttäuscht, dass sie ihre Stimmen einer Partei gegeben haben, die sich selbst ausschaltet.

Muharrem İnce gilt auch deshalb noch immer als aussichtsreicher Herausforderer Erdoğans, weil selbst Kurden mit dem CHP-Politiker liebäugeln können. Die Allianz der Opposition schloss die prokurdische HDP zwar aus, um sich Stimmen der Nationalisten zu sichern. Gleichwohl nutzte İnce viele Gelegenheiten, Nähe zu den Kurden zu demonstrieren. Er besuchte sogar den inhaftierten Ex-Vorsitzenden der HDP, Selahattin Demirtaş, im Gefängnis. Die neue Spitze der HDP ist weniger talentiert und charismatisch als Demirtaş. Sie steht nicht für einen neuen Aufbruch, dabei hat sie genau diesen nötig. Die Partei wird von vielen Türken als politischer Arm der verbotenen PKK gesehen.

Tatsächlich hatte sie es in der Vergangenheit vermieden, sich von der Guerillaorganisation zu distanzieren – auch um kurdische Hardliner nicht zu verprellen. Eine Chance, sich der breiten türkischen Gesellschaft zu öffnen, bekamen die HDP-Vorsitzenden Pervin Buldan und Sezai Temelli, als der türkische Sender Fox die Politiker kurz vor den Wahlen einlud. Vorher hatten die Massenmedien die HDP ignoriert. Wer die Sendung sah, merkte schnell: Die Politiker beteuerten zwar, die PKK niemals zu Gewalt aufgerufen zu haben. Um eine Distanzierung von der Guerillaorganisation drückte sich die HDP-Spitze aber.



Der Star taucht ab

İnce steht nun vor einem Scherbenhaufen, der wieder einmal die Schwäche der türkischen Opposition zeigt. In diese Lage hat er sich aber auch selbst gebracht. So euphorisch und stark er bis zum Wahlabend am 24. Juni auftrat, so überraschend war sein plötzliches Untertauchen in der Wahlnacht. Erst Stunden später teilte er einem Fernsehjournalisten über eine WhatsApp-Nachricht mit, dass er den Sieg Erdoğans anerkenne. Seine Anhänger blieben ratlos zurück.



Seit der Wahlniederlage und dem Streit um den Parteivorsitz in der CHP wirkt der Shootingstar wie ausgetauscht. Und er zeigt Schwächen: In einem Tweet würdigte er Juden herab. Später entschuldigte er sich dafür. Erdoğan kann sich indes ohne innenpolitischen Druck auf die Finanzkrise fokussieren und die Schuld an der Inflation allein auf das Ausland schieben. Ausgerechnet die Opposition gibt ihm dafür den Spielraum.