Den Vereinten Nationen geht das Geld für Hilfsleistungen an Menschen im Gazastreifen aus. Das teilte UN-Untergeneralsekretärin Rosemary DiCarlo dem Sicherheitsrat in New York mit.



Vor allem die Mittel für die Treibstoffhilfen an etwa 250 Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäuser und Wasserwerke würden knapp. DiCarlo fordert 4,5 Millionen Dollar (3,9 Millionen Euro), um die Energiebeihilfen bis Jahresende finanzieren zu können.

Auch Arzneimittel könnten laut DiCarlo knapp werden. Die Lagerbestände im Gazastreifen seien um 40 Prozent gesunken.

Die US-Regierung hatte ihre Zahlungen an das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) im Januar gekürzt. Anstatt 360 Millionen Dollar wie im vergangenen Jahr soll das Hilfswerk in diesem Jahr nur noch 60 Millionen Dollar (48 Millionen Dollar) erhalten.

So lange die Palästinenser nicht zu Friedensgesprächen mit Israel bereit seien, möchte US-Präsident Donald Trump die Hilfen für das Hilfswerk UNRWA zurückhalten. Andere Länder haben daraufhin höhere Zahlungen angekündigt.

Im August forderte zudem der Nahost-Gesandte der US-Regierung, Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, den in Jordanien lebenden rund zwei Millionen Palästinensern den Flüchtlingsstatus zu entziehen. Sollte die Maßnahme umgesetzt werden, wäre das Hilfswerk UNRWA nicht mehr für sie zuständig.