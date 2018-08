Im Streit um ein Schutzprogramm für illegal als Kinder in die USA gekommene junge Erwachsene muss die US-Regierung eine Niederlage hinnehmen. Bundesrichter John Bates bestätigte sein Urteil, laut dem die US-Regierung das Programm zum Schutz der sogenannten Dreamer wieder aufnehmen muss.



Der Grund: Die Regierung habe es versäumt, eine klare Regelung zu präsentieren. Sie hat jetzt 20 Tage Zeit, Berufung einzulegen. Im Mai hatte der Richter der US-Regierung 90 Tage Zeit gewährt, um Argumente zur Abschaffung des Programms namens Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals - aufgeschobene Maßnahme bei Ankünften im Kindesalter) zu bekräftigen.

US-Präsident Donald Trump hatte Daca im vergangenen September beendet und dem Kongress sechs Monate Zeit für eine Neuregelung gegeben. Mehrere Anläufe dafür scheiterten. Das Programm läuft derzeit aber wegen Gerichtsentscheidungen weiter. Trump hatte erklärt, er wolle eine Lösung für Daca finden. Er knüpfte dies jedoch an eine Reihe von Bedingungen.

Derzeit werden gar keine neuen Anträge für Daca angenommen. Es gibt nur Verlängerungen für Menschen, die den Schutzstatus schon haben. Dies könnte sich bei Inkrafttreten der richterlichen Entscheidung ändern.

Eine Aufnahme in das Programm war auch vorher nicht jedem möglich. Migranten mussten eine Reihe von Bedingungen erfüllen. So mussten sie etwa vor Juni 2007 in die USA gekommen sein und durften dabei nicht älter als 16 Jahre alt gewesen sein. Auch mussten sie sich seither durchgängig im Land aufgehalten haben. Erfüllen sie die Kriterien, sind sie für zwei Jahre vor einer Abschiebung geschützt und können eine Arbeitserlaubnis bekommen.