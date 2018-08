Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat das Gesprächsangebot von US-Präsident Donald Trump als "PR-Stunt" kritisiert. Statt Gespräche anzubieten, sollten die USA lieber das iranische Volk und ihre internationalen Verpflichtungen respektieren, sagte Sarif.



Der Iran habe mit den USA und den anderen UN-Vetomächten sowie Deutschland zwei Jahre lang Gespräche geführt, twitterte Sarif. Das Ergebnis sei das internationale Atomabkommen von 2015 gewesen, "ein einzigartiges multilaterales Abkommen", das gut funktioniert habe. Die USA seien allein verantwortlich dafür, dass sie "den Tisch verlassen haben", schrieb Sarif.

Trump hatte das Atomabkommen mit dem Iran, das unter seinem Vorgänger Barack Obama verhandelt und unterzeichnet worden war, mehrfach als "schlechtesten Deal" kritisiert. Im Mai kündigte er an, die USA würden aus dem Abkommen aussteigen. Damals sagte er auch, er wolle ein neues Abkommen verhandeln. Zugleich würden die Sanktionen gegen Iran wieder verschärft.



Das Atomabkommen mit dem Iran Trump und der Iran-Deal Das 2015 abgeschlossene internationale Atomabkommen zwischen dem Iran einerseits sowie den USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland andererseits soll die Sorge vor einer iranischen Atombombe zerstreuen. Das Regime in Teheran verpflichtet sich darin, seine Urananreicherung drastisch herunterzufahren und verschärfte internationale Kontrollen zuzulassen. Im Gegenzug werden Strafmaßnahmen gegen das Land schrittweise aufgehoben.



US-Präsident Donald Trump behauptet, Teheran würde den "Geist" des Abkommens nicht erfüllen. Sowohl den anhaltenden Ausbau des iranischen Raketenprogramms als auch die militärische Beteiligung des Iran an den Konflikten im Irak, Syrien und Jemen sieht die US-Regierung als Verstoß gegen das Abkommen. Der US-Kongress verhängte daher unter Trump wiederholt neue Sanktionen gegen das iranische Raketenprogramm sowie wegen der Verletzung von Menschenrechten. Ob das Abkommen auch politisch interpretiert werden kann, bezweifeln Experten. Die übrigen Vertragsstaaten wollen am Abkommen festhalten und es gegebenenfalls verbessern. Sanktionen Das Abkommen erlaubt dem Iran die zivile Nutzung der Atomtechnologie, zugleich wird aber die Entwicklung von Atomwaffen verhindert. Nachdem die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) dem Iran die Erfüllung der Auflagen aus dem Abkommen bestätigt hatte, hoben die EU, die USA und die UN im Januar 2016 ihre zuvor verhängten Finanz- und Handelssanktionen auf. Die US-Regierung muss alle 90 Tage in einer Mitteilung an den Kongress feststellen, ob der Iran die Auflagen des Atomabkommens erfüllt. Die Trump-Regierung hat dies bereits zweimal getan, verweigerte jedoch beim dritten Mal die Zusage. Ein UN-Waffenembargo gegen den Iran bleibt dagegen bis 2020 in Kraft, und auch die US-Sanktionen gegen das iranische Raketenprogramm bleiben bis 2023 bestehen. Inspektionen Die IAEA überwacht beispiellos streng alle Atomanlagen des Landes. Anfang Mai teilte die Behörde einmal mehr mit, dass es seit 2009 keine glaubwürdigen Hinweise mehr darauf gebe, dass der Iran an der Entwicklung von Atomwaffen arbeite. Der Iran hat sich laut Abkommen verpflichtet, sein nukleares Anreicherungsprogramm bis zu 25 Jahre lang einem mehrstufigen System von Beschränkungen und Kontrollen zu unterwerfen. Die Inspekteure erhalten Zugang zum Uranbergbau sowie zu nuklearen Anlagen. Sie dürfen verdächtige Anlagen inspizieren, um mögliche verdeckte Aktivitäten zu überprüfen. Laut Abkommen hat Teheran seine zur Urananreicherung nötigen Zentrifugen von 19.000 auf 6.000 verringert. Sie dürfen das radioaktive Material nur auf 3,67 Prozent anreichern. Die Bestände von angereichertem Uran wurden von fast 12.000 Kilogramm auf 300 Kilogramm reduziert. Ab dem Jahr 2025 dürfen die Beschränkungen für die iranische Urananreicherung aber wieder gelockert werden. Die US-Regierung und Frankreich kritisieren das.



Beim Schwerwasser, das in Reaktoren eingesetzt werden kann, die waffenfähiges Plutonium herstellen, sind maximal 130 Tonnen erlaubt. Diesen Wert hatte der Iran zweimal ganz knapp überschritten, sich nach Ermahnung der IAEA aber sofort wieder an das Limit gehalten.



Am Montag dieser Woche sagte Trump auf einer Pressekonferenz in Washington, er sei "jederzeit" und "ohne Vorbedingungen" zu einem Treffen mit Irans Präsident Hassan Ruhani bereit. Tags darauf sagte er bei einer Veranstaltung in Tampa: "Ich habe das Gefühl, dass sie ziemlich bald mit uns sprechen werden." Zugleich erneuerte Trump seine Kritik am Atomabkommen.

Im Iran wurde das Gesprächsangebot jedoch kritisch und teils mit offener Feindseligkeit angenommen: Hatte zunächst der Berater des iranischen Präsidenten Ruhani gesagt, unter Bedingungen könnte man "aus dem jetzigen Dilemma" herauskommen, bezeichnete Ajatollah Said Ali Chamenei, das geistliche Oberhaupt des Irans, die Gespräche mit den USA später als nutzlos. Der Rückzug aus dem Abkommen habe gezeigt, dass die US-Regierung nicht verlässlich sei, sagte Chamenei.

Der Iran ist "nicht Nordkorea"

Auch Ruhani reagierte bislang nicht auf Trumps Gesprächsangebot. Führende Politiker des Irans sprachen sich aber ebenfalls gegen Verhandlungen aus, da die USA nicht vertrauenswürdig seien. Auch der Kommandeur der Revolutionsgarden, Mohammed Ali Dschafari, schrieb in einem in den Medien veröffentlichten Brief, "das iranische Volk wird Regierungsvertretern nicht erlauben, den großen Satan zu treffen". Der Iran sei "nicht Nordkorea", schrieb Dschafari unter Anspielung auf das umstrittene Treffen Trumps mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un im Juni.

Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian sagte, Trump verfolge beim Iran das gleiche Vorgehen wie gegenüber Nordkorea. "Er attackiert, er ergreift harte Maßnahmen und anschließend schlägt er Gespräche vor", sagte Le Drian dem Rundfunksender France Info. Allerdings habe dieses Vorgehen bei Nordkorea bisher nicht die erwünschten Folgen gehabt.

Sanktionen treten in Kraft

Die USA und der Iran hatten nach der islamischen Revolution 1979 ihre Beziehungen abgebrochen. Mit den Atomverhandlungen hatte sich aufseiten der moderaten Kräfte im Iran die Hoffnung verbunden, dass damit auch das Verhältnis zu den USA normalisiert werden könnte, doch haben sich die Beziehungen nach Trumps Amtsantritt wieder massiv verschlechtert.

Trump will den Iran zusätzlich zu einer Beschränkung seines Raketenprogramms und zu einer Abkehr von seiner aggressiven Regionalpolitik zwingen. Sanktionen im Finanz- und Handelssektor werden teilweise am kommenden Montag in Kraft treten. Im Iran brach daher in den vergangenen Tagen die Währung massiv ein. Seit Jahresbeginn hat die Währung damit zwei Drittel ihres Werts verloren.