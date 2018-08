Kolumbien hat angekündigt, die Union südamerikanischer Staaten (Unasur) zu verlassen – Grund dafür ist der Umgang der Union mit der Krise in Venezuela. Der Verbund 14 südamerikanischer Staaten sei der "größte Komplize der Diktatur Venezuelas" gewesen, sagte Kolumbiens neuer Präsident Iván Duque. Die kolumbianische Regierung habe bereits den Prozess eingeleitet und werde Unasur binnen sechs Monaten verlassen. Duque kritisierte zudem, die Organisation habe die Missstände in Venezuela nie angeprangert und die Freiheiten der Venezolaner nicht gewährleistet. Er wolle aber weiterhin den Multilateralismus in der Region unterstützen.



Chile und Spanien zeigten sich dagegen bereit, Venezuela in der Krise zu unterstützen. Chiles Präsident Sebastián Piñera rief den spanischen Regierungschef Pedro Sánchez bei dessen Besuch in Santiago de Chile auf, eine zentrale Rolle bei der Konfliktlösung zu spielen. Sánchez sicherte daraufhin Unterstützung zu: Das Land werde die Situation in Venezuela "aktiv begleiten".

Seit 2015 haben UN-Angaben zufolge mehr als 1,6 Millionen Venezolaner ihre Heimat verlassen. Von ihnen suchten 90 Prozent Zuflucht in der Region. Nach offiziellen Angaben leben allein im Nachbarland Kolumbien inzwischen 870.000 Venezolaner mit befristeter Aufenthaltsgenehmigung. Die Massenflucht aus Venezuela bedroht nach Einschätzung der Vereinten Nationen mittlerweile auch die Stabilität der Nachbarstaaten. Der Exodus aus dem Land, das unter einer schweren Wirtschaftskrise leidet, wachse sich zu einer überregionalen Flüchtlingskrise aus, wie es sie bereits im Mittelmeerraum gebe, teilte die Organisation für Migration in Genf zuletzt mit.

Duque fordert Regimewechsel in Venezuela

Ecuador und Peru haben bereits ihre Grenzkontrollen verschärft, um die Zahl venezolanischer Flüchtlinge zu begrenzen. In Brasilien hat ein aufgebrachter Mob Hunderte Flüchtlinge über die Grenze zurück nach Venezuela getrieben. Duque forderte deshalb zuletzt auch einen Regierungswechsel in Venezuela. "Solange die Diktatur nicht endet, wird auch die Migration nicht aufhören", sagte der Staatschef im Interview mit der BBC. "Wir müssen das Regime isolieren und freie Wahlen fordern, damit die Menschen wieder Hoffnung schöpfen und in den kommenden Jahren nach Venezuela zurückkehren."

Der rechtsgerichtete Duque ist seit Anfang August Präsident Kolumbiens. Seine Kritiker sehen ihn als Marionette des Ex-Präsidenten Álvaro Uribe, dem zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und umfangreiche Verbindungen zu paramilitärischen Vereinigungen vorgeworfen werden. Ohne die Unterstützung Uribes hätte es der politisch unerfahrene Anwalt Duque niemals zur Präsidentschaft geschafft, heißt es.

Venezuela steckt infolge von Ölpreisverfall und Misswirtschaft in einer tiefen Wirtschaftskrise. Hyperinflation, Knappheit bei Nahrungsmitteln und Medikamenten sowie Engpässe bei der Strom- und Wasserversorgung machen vielen Venezolanern zu schaffen. Die Opposition macht Präsident Nicolás Maduro für die Wirtschaftskrise verantwortlich und wirft ihm vor, die Demokratie in Venezuela auszuhebeln. Maduro fährt einen harten Kurs gegen Oppositionelle und nahm in den vergangenen Wochen Dutzende Regierungskritiker fest.