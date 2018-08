Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos hat bestritten, an dem möglichen Attentat auf den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro beteiligt gewesen zu sein. "An Präsident Maduro: Machen Sie sich keine Sorgen", twitterte Santos. "Ich hatte am Samstag Wichtigeres zu tun. Wir haben meine Enkelin Celeste getauft."

Santos sagte außerdem auf einem Forum in Bogotá, die Vorwürfe des venezolanischen Staatschefs seien "verrückt". Er werde nicht nur beschuldigt, "mit dem US-Geheimdienst unter einer Decke zu stecken", sondern auch mit der venezolanischen Rechten. "Um Gottes willen", sagte Santos. Am Dienstag übergibt er das Präsidentenamt an den ultrarechten Politiker Iván Duque, der Maduro vorwirft, ein Diktator zu sein und aus Venezuela ein "zweites Kuba" machen zu wollen.



Die Angaben der venezolanischen Regierung, wonach Attentäter am Samstag während einer Militärparade versucht hatten, einen Anschlag mit Drohnen auf Maduro zu verüben, können nicht unabhängig überprüft werden. Auch äußerten Politiker und ehemalige Militärs aus Venezuela Zweifel an der offiziellen Darstellung.



Das Staatsfernsehen hatte am Samstag den Moment übertragen, in dem eine Explosion zu hören war, während Maduro eine Rede hielt. Die Übertragung wurde jedoch abgebrochen, nachdem ein Knall zu hören und Soldaten, die in Panik flüchteten, zu sehen waren. Venezuelas Staatschef überlebte und bezichtigte wenig später Santos, hinter dem Attentat zu stecken. "Ich hege keine Zweifel, dass dahinter ultrarechte Kreise in Venezuela gemeinsam mit ultrarechten Kräften Kolumbiens und Juan Manuel Santos stecken", sagte der autoritär regierende Sozialist.

Nach Angaben von Innen- und Justizminister Néstor Reverol explodierten zwei mit Sprengstoff versehene Drohnen in der Nähe des Staatschefs. Die Drohnen seien jeweils mit einem Kilogramm C4-Plastiksprengstoff bestückt gewesen, dessen Sprengkraft für Schäden in einem Umkreis von 50 Metern ausgereicht habe. Die erste Drohne sei über die Tribüne geflogen, aber durch eine "signalhemmende Ausrüstung" von der Flugbahn abgelenkt worden und anderswo als geplant explodiert. Die zweite Drohne sei durch Kontrollverlust in ein nahe gelegenes Gebäude gekracht. Sieben Mitglieder der Nationalgarde wurden der Regierung zufolge verletzt, drei von ihnen befinden sich demnach in Lebensgefahr.

Verteidigungsminister Vladimir Padrino López sagte dem linksnationalistischen Staatschef die "bedingungslose Solidarität" der Armee zu. Der Armeegeneral fügte hinzu, bei dem Vorfall vom Samstag handele es sich um eine "Aggression gegen das Militär" mit dem Ziel, einen Regierungswechsel "mit verfassungswidrigen Mitteln" herbeizuführen.

Mit Härte gegen "Verschwörer gegen den Frieden"

Bereits am Wochenende waren sechs mutmaßliche Täter festgenommen worden. Man habe die Täter und Helfer sowie die internationalen Verbindungen ermittelt, sagte Generalstaatsanwalt Tarek William Saab. Die Namen würden am Montag bekanntgegeben. Auch werde die Justiz künftig gegen alle "Verschwörer gegen den Frieden" vorgehen.

Nach dem mutmaßlichen Attentat vom Samstag gibt es noch viele offene Fragen. Zur Unklarheit trug etwa der Tweet der bisher unbekannten Widerstandsgruppe Soldados de Franelas (Flanell-Soldaten) bei. Darin hieß es, sie habe den Anschlag verübt. Mitglieder seien "patriotische Militärs und Zivilisten". Wer die Mitteilung verfasste und ob es diese Gruppe wirklich gibt, ließ sich nicht überprüfen.

Zudem zeigten sich ehemalige Militärs verwundert über die Umstände des Vorfalls. So sei auf der Straße Avenida Bolívar niemals zuvor eine Militärparade abgehalten worden, weil der Ort schlecht zu schützen sei. Auch die Reaktion der Sicherheitskräfte nach den Detonationen sei unprofessionell gewesen, sagte der frühere General Gonzalo García Ordóñez der Zeitung El Nacional. Diese waren teilweise in Panik geflüchtet.



Edgar Zambrano, Vizepräsident der Oppositionspartei AD, glaubt indes an ein Ablenkungsmanöver: "Die Regierung will die Aufmerksamkeit von den Problemen des Landes, der humanitären Tragödie und der wirtschaftlichen Katastrophe ablenken." Das Land mit den größten Ölreserven der Welt kämpft mit einer Hyperinflation, das heißt, die Preise steigen explosionsartig und das Geld verliert rasant an Wert. Zuletzt prognostizierte der Internationale Währungsfonds für das laufende Jahr eine Inflationsrate von einer Million Prozent. Die Wirtschaftsleistung könnte zudem um 18 Prozent einbrechen.



Maduro bezichtigt die Opposition und die USA regelmäßig, einen Staatsstreich gegen ihn zu planen. Die wirtschaftliche Misere seines Landes ist nach seiner Darstellung Folge eines "Wirtschaftskriegs" des Auslands gegen Venezuela. Kritiker werfen Maduro indes vor, er wolle eine Diktatur errichten. Im Mai ließ sich der Sozialist für eine weitere fünfjährige Amtszeit bei einer umstrittenen Wahl im Amt bestätigen.