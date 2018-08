Als Reaktion auf die zunehmenden Flüchtlingszahlen aus Venezuela hat sich Kolumbiens Regierung dafür ausgesprochen, einen Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen für die Flüchtlingskrise einzusetzen. Während eines Besuchs in New York in den kommenden Tagen will Außenminister Carlos Holmes Trujillo UN-Generalsekretär António Guterres darum bitten, einen Sondergesandten zu bestellen. Zudem müssten alle Nachbarstaaten Venezuelas gemeinsame Maßnahmen ergreifen, forderte Holmes Trujillo.

1/17 Viele Geschäfte wie dieser Laden in der venezolanischen Hauptstadt Caracas bleiben geschlossen. Das Warten davor hat meist wenig Sinn. © Federico Parra/AFP/Getty Images 2/17 Geld wie diese 100-Bolívar-Scheine sind ein Fall für die Tonne – sie sind praktisch wertlos. © Marco Bello/Reuters 3/17 Zuletzt wurde der Mindestlohn in Venezuela um 3.000 Prozent erhöht, die Steuern wurden angehoben, die Löhne sollen an die neue Kryptowährung Petro gekoppelt werden. © Luisa Gonzalez/Reuters 4/17 Die wirtschaftliche Lage ist mittlerweile so schlecht, dass viele Venezolaner das Land verlassen – etwa über Kolumbien weiter nach Ecuador. © Luisa Gonzalez/Reuters 5/17 Ihr Weg führt die Flüchtlinge über die Rumichaca-Brücke, die wichtigste Autobahnverbindung zwischen Kolumbien und Ecuador. © Luisa Gonzalez/Reuters 6/17 Die Polizei von Ecuador ist mittlerweile alarmiert und sichert auch die Nebenstraßen ab. © Dolores Ochoa/AP/dpa 7/17 Seit wenigen Tagen ist die Einreise nach Ecuador nur noch mit Ausweisdokumenten möglich. Viele Venezolaner haben entsprechende Papiere aber nicht bei sich und sind deshalb in Kolumbien gestrandet. © Luis Robayo/AFP/Getty Images 8/17 Dieser junge Mann konnte die Grenze zu Ecuador noch passieren, bevor die neuen Regelungen an der Grenze in Kraft traten. © Dolores Ochoa/AP/dpa 9/17 Anderen, wie dieser Gruppe, bleibt das Bangen, Hoffen, Warten: Wird Ecuador sie auch ohne gültige Pässe einreisen lassen? © Dolores Ochoa/AP/dpa 10/17 Vor dem Büro der ecuadorianischen Migrationsbehörde werden die Flüchtlinge aus Venzuela mit Wasser und Lebensmitteln versorgt. © Luis Robayo/AFP/Getty Images 11/17 Auch für diesen Mann gibt es zunächst kein Weiterkommen: Er steckt an der Grenze zwischen Tulcan in Ecuador und dem kolumbianischen Ipiales fest. © Luis Robayo/AFP/Getty Images 12/17 Andere Grenze, aber dasselbe Bild: Venezolanerinnen und Venezolaner stehen in der Grenzstadt Pacaraima Schlange, um nach Brasilien zu gelangen. © Mauro Pimentel/AFP/Getty Images 13/17 Allein diesen Grenzübergang nach Brasilien haben zuletzt im Schnitt 500 Menschen pro Tag überquert. © Mauro Pimentel/AFP/Getty Images 14/17 Nahe der Grenzstadt Pacaraima hatten Venezolaner zuletzt in improvisierten Camps gewohnt. © Mauro Pimentel/AFP/Getty Images 15/17 Am Wochenende hatten Einheimische aus Pacaraima Zelte von Geflüchteten angezündet – und damit die Spannungen zwischen den brasilianischen Bewohnern und den venezolanischen Geflüchteten verschärft. © Isac Dantes/AFP/Getty Images 16/17 Nachdem die Zelte von Geflüchteten angezündet worden waren, kehrten etwa 1.200 Menschen nach Venezuela zurück. © Mauro Pimentel/AFP/Getty Images 17/17 Die Grenze von Pacaraima wird mittlerweile von Soldaten gesichert. So wird es für Venezolaner immer schwerer, ihr Land noch zu verlassen. © Nacho Doce/Reuters

Seit Monaten verschärft sich die wirtschaftliche und politische Krise in Venezuela und treibt immer mehr Menschen in die Flucht. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen haben bislang 2,3 Millionen Menschen das Land verlassen – und damit mehr als sieben Prozent der Gesamtbevölkerung Venezuelas. Allein Kolumbien hat bislang 800.000 Menschen Zuflucht gewährt, in Brasilien beantragten in der ersten Jahreshälfte rund 56.000 Venezuelaner Bleiberecht. Dort kam es vor wenigen Tagen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Einwohnern und venezolanischen Flüchtlingen.

Die spanische Zeitung El Mundo bezeichnete die Lage inzwischen als apokalyptisch, die Wochenzeitung Economist sprach von der möglicherweise größten Fluchtbewegung in der Geschichte Lateinamerikas. Zu den betroffenen Ländern gehört auch Ecuador, wohin in den vergangenen Wochen jeden Tag bis zu 3.000 Menschen geflohen waren. Mittlerweile müssen Venezolaner bei der Einreise einen Reisepass vorlegen – den besitzen allerdings nur wenige. Zuvor war die Einreise auch mit einem Personalausweis möglich gewesen.

Nun bittet das Land 13 weitere lateinamerikanische Staaten um Hilfe und hat die Außenminister von Argentinien, Brasilien, Bolivien, Costa Rica, Chile, Kolumbien, Mexiko, Peru, Paraguay, Panama, der Dominikanischen Republik, Uruguay und Venezuela zu einem Treffen eingeladen. Ziel sei es, "dem ungewöhnlich großen Zufluss von Migranten auf die beste und verantwortungsvollste Weise zu begegnen", erklärte Ecuadors stellvertretender Migrationsminister Santiago Chávez. Nach Angaben des ecuadorianischen Außenministeriums soll das Treffen am 17. und 18. September in der Hauptstadt Quito stattfinden, unterstützt von den Vereinten Nationen und der Internationalen Organisation für Migration (IOM).



Venezuela steckt infolge von Ölpreisverfall und Misswirtschaft in einer tiefen Wirtschaftskrise. Hyperinflation, Knappheit bei Nahrungsmitteln und Medikamenten sowie Engpässe bei der Strom- und Wasserversorgung machen vielen Venezolanern zu schaffen. Am Montag war die venezolanische Währung auf einen Schlag um 96 Prozent abgewertet worden.