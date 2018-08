Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat den bekannten Oppositionsführer Julio Borges mit dem mutmaßlichen Attentatsversuch auf ihn in Verbindung gebracht. "Die Aussagen der Verdächtigen deuten auf Julio Borges hin, der in einem herrschaftlichen Haus in Bogotá lebt. Wir wissen, dass er die Feigheit besitzt, sich an so einer Sache zu beteiligen", sagte Maduro in einer Fernsehansprache und erwähnte auch den Oppositionsabgeordnete Juan Requesens namentlich, der ebenfalls an dem Mordkomplott gegen ihn beteiligt gewesen sei.



Am vergangenen Samstag war Maduro nach eigenen Angaben während einer Militärzeremonie in Caracas einem Mordanschlag entgangen. Zwei mit Sprengstoff beladene Drohnen seien in der Nähe des Staatschefs explodiert, heiß es. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Maduro und dessen Frau nach einer Explosion in den Himmel aufblickten. Sieben Mitglieder der Nationalgarde wurden der Regierung zufolge verletzt, drei von ihnen schweben demnach in Lebensgefahr. Maduro blieb unversehrt.



Kurz darauf nahm die Polizei sechs Menschen fest, die Staatsanwaltschaft will sie wegen Hochverrats, versuchten Mordes und Terrorismus anklagen. Innenminister Néstor Reverol nannte die in Gewahrsam genommenen Personen "Terroristen und Auftragsmörder". Mehrere Wohnungen wurden demnach durchsucht, Fahrzeuge beschlagnahmt und "erdrückende Beweise" gefunden.

Maduro selbst hatte in einer ersten Stellungnahme den scheidenden kolumbianischen Präsidenten, Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos, für den mutmaßlichen Anschlag verantwortlich gemacht. Weitere Hintermänner des mutmaßlichen Anschlags vermutete der autoritär regierende Sozialist in den USA, denen er regelmäßig vorwirft, einen Staatsstreich gegen ihn zu planen. US-Sicherheitsberater John Bolton dementierte, dass die Regierung in Washington an dem Vorfall beteiligt war.

Maduro und mehrere seiner Minister beschuldigten auch Oppositionsgruppen, mit Hintermännern in den USA und in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá verschworen zu sein. Die inzwischen linientreue verfassunggebende Versammlung will jetzt Abgeordnete der Opposition wegen des Vorfalls vor Gericht bringen und dafür an diesem Mittwoch die Immunität von Oppositionspolitikern aufheben. "Wenn Gerechtigkeit kommt, kommt sie hart", sagte Diosdado Cabello, der Vorsitzende der Versammlung. Maduro hatte zuletzt eine "maximale Bestrafung" derjenigen angekündigt, die versuchten, "mich zu ermorden". Es werde "keine Vergebung" geben.



Kritiker befürchten, dass der Vorfall in Caracas dazu genutzt werden soll, um die Repression im Land weiter zu verschärfen und politische Gegner Maduros weiter unter Druck zu setzen. Zu ihnen gehört auch einstige Parlamentspräsident Borges, derzeit im Exil in Kolumbien lebt. Er hatte sich gegen die von Maduro initiierte Entmachtung des Parlaments gestellt und gilt heute als seiner bekanntesten Kritiker. Im vergangenen Jahr wurde er mit dem Sacharow-Menschenrechtspreis des Europäischen Parlaments ausgezeichnet.