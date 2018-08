Im westafrikanischen Mali muss Präsident Ibrahim Boubacar Keïta in die Stichwahl. Auf ihn entfielen bei der Präsidentenwahl vom Wochenenede 41,4 Prozent der Stimmen. Damit verfehlte Keïta die nötigen 50 Prozent, um sich im ersten Wahlgang eine zweite Amtszeit zu sichern. Gegen ihn tritt in der Stichwahl am 12. August Soumaila Cissé an, der 17,8 Prozent der Stimmen erhielt.



Mehr als acht Millionen Wähler waren registriert. Die Wahlbeteiligung lag bei 43 Prozent. Zur Wahl stellten sich 22 weitere Kandidaten. Das Verfassungsgericht hat nun drei Tage Zeit, die Ergebnisse zu bestätigen. Bereits bei der letzten Wahl 2013 mussten Keïta und Cissé in eine Stichwahl. Überschattet wurde die Vorbereitungen der Wahl und die Abstimmung von der Bedrohung durch Anschläge extremistischer Gruppen. In Teilen des Landes fiel die Stimmabgabe daher ganz aus. Dies löste Fragen über die Aussagekraft der Wahl aus.



Die Sicherheitslage in dem Saharastaat hat sich seit dem Amtsantritt von Keïta dramatisch verschlechtert. Die Wüste im Norden Malis gilt als Rückzugsgebiet mehrerer mit Al-Kaida verbundener islamistischer Terrororganisationen. Auch im bevölkerungsreicheren Zentrum Malis gewinnen diese an Einfluss. Experten der Denkfabrik International Crisis Group rechneten schon vor der Wahl damit, dass dort nur eine Minderheit der Wähler ihre Stimme abgeben könne.



Angesichts der zunehmenden Gewalt versuchen andere Staaten, Mali zu stabilisieren. Eine UN-Friedensmission soll seit 2013 für Stabilität sorgen und eine Machtübernahme durch Dschihadisten verhindern. Auch 1.000 Bundeswehrsoldaten sind an der Mission beteiligt. Es ist nach dem Afghanistaneinsatz der momentan größte Auslandseinsatz der Bundeswehr. Die deutschen Soldaten sind vor allem in der Stadt Gao im nordöstlichen Teil des Landes stationiert. Frankreich ist ebenfalls mit Tausenden Soldaten in seiner früheren Kolonie vertreten.

Mali gilt als eines der ärmsten Länder der Welt. Rund 1,2 Millionen Kinder im Grundschulalter gehen laut dem UN-Kinderhilfswerk nicht zur Schule. Jedes neunte Kind stirbt demnach noch vor dem fünften Geburtstag.