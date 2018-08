Egal ob aus protokollarischem, diplomatischem oder politischem Blickwinkel – es ist ein ungewöhnlicher Besuch: Wladimir Putin ist am heutigen Samstag Gast bei der Hochzeit der österreichischen Außenministerin Karin Kneissl in Gamlitz in der Steiermark. Kneissl hatte Putin zu ihrer Hochzeit eingeladen und zur Überraschung aller Beteiligten hatte er zugesagt. Laut dem Kreml gilt die Reise als Arbeitsbesuch.

Kneissl heiratet einen Unternehmer und laut österreichischem Außenministerium ist das eine private Veranstaltung. In deren Rahmen soll es lediglich ein "Arbeitsgespräch" geben, wie Der Standard das österreichische Außenministerium zitiert. Putins Besuch jedoch ist nicht privat, sondern sehr politisch.

Kneissl und Putin kennen sich kaum, sie sind sich in Juni bei einem Besuch des russischen Präsidenten in Wien zum ersten Mal begegnet. Putin dürfte es bei seinem Besuch auch nicht um eine nette Feier gehen: Er will wohl vielmehr demonstrieren, dass er Österreich und den rechtspopulistischen Kräften in Europa nahesteht. Kneissl ist zwar parteilos, wurde aber auf Vorschlag der FPÖ Mitglied der Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Kurz selbst und dessen Stellvertreter Heinz-Christian Strache (FPÖ) sind ebenfalls Hochzeitsgäste.

Die FPÖ hatte die Annexion der Krim durch Russland unterstützt. Sie fordert, dass die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden. Die hatte die EU als Strafe für die völkerrechtswidrige Besetzung der Halbinsel gegen Russland verhängt.



SPÖ: Besuch eine Provokation

Die SPÖ-Delegationsleiterin im Europaparlament, Evelyn Regner, kritisierte den Hochzeitsbesuch. Das sei "eine Provokation mit europäischer Dimension", sagte die Europaabgeordnete am Freitag. "Außenministerin Kneissl, die sich in Diplomatie üben sollte, inszeniert ihre eigene Hochzeit, um Putin zu hofieren." Es sei beschämend, welches Bild die österreichische Regierung ausschicke. Immerhin stelle Österreich zurzeit die EU-Ratspräsidentschaft.

Der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums, Matthias Platzeck, sieht darin zumindest ein "subtiles Signal" Putins. "Er gibt zu verstehen, dass andere darauf warten, die Beziehungen zu Russland zu verbessern", sagte der frühere SPD-Vorsitzende der Passauer Neuen Presse.

Es ist aber auch ein Signal in Richtung Angela Merkel. Putin wird nur kurz in Österreich bleiben, am Abend wird er zu Gesprächen mit Bundeskanzlerin Merkel auf Schloss Meseberg erwartet. Österreichs Bundeskanzler Kurz hatte die Flüchtlingspolitik Merkels immer wieder kritisiert und Merkels Kritiker bestärkt. Dass Putin vor dem Treffen mit Merkel Zeit für ein politisch so unwichtiges Ereignis wie eine Hochzeit findet, spricht möglicherweise nicht für eine Entspannung der deutsch-russischen Beziehungen.