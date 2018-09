Russland hat nach dem Tod des Donezker Separatistenführers Alexander Sachartschenko weitere Friedensgespräche für die Ostukraine ausgeschlossen. "Es ist unmöglich, über künftige Treffen im Normandie-Format zu sprechen, wie dies viele unserer europäischer Partner wünschten", sagte Außenminister Sergej Lawrow einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Das Attentat sei "eine offene Provokation, um die Minsker Vereinbarungen zu torpedieren".

Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte voraus, Sachartschenkos Tod werde zu verstärkten Spannungen in der Region führen und verbaue den Weg zur Umsetzung des Friedensplans. Der russische Parlamentsvorsitzende Wjatscheslaw Wolodin sagte, die Minsker Vereinbarungen seien jetzt völlig sinnlos.

Sachartschenko war am Freitag bei einer Explosion in einem Café in Donezk getötet worden. Das russische Außenministerium macht die ukrainische Führung in Kiew für die Tat verantwortlich. Diese wies die Vorwürfe zurück. Der ukrainische Geheimdienst teilte mit, vermutlich sei der Separatistenführer in einem Konflikt zwischen "Terroristen und ihren russischen Unterstützern" getötet worden.

Sachartschenko stammte aus Donezk. Er hatte 2014 mit den Separatisten gekämpft und war dann an die Spitze der selbst ernannten und international nicht anerkannten Volksrepublik Donezk gesetzt worden, die eng von der Moskauer Regierung kontrolliert wird. Bei der Bombenexplosion wurde neben dem 42-jährigen Sachartschenko noch eine weitere Person getötet, wie die Behörden in Donezk mitteilten. Elf Menschen seien verletzt worden.

Sachartschenko – für Putin ein "wahrer Volksführer"

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte den Bewohnerinnen und Bewohnern Donezks nach der Explosion am Freitag umgehend sein Beileid ausgesprochen. Sachartschenko sei ein "wahrer Volksführer" und ein "mutiger und entschlossener" Mensch gewesen. Die Verantwortlichen, "die den Weg des Terrors, der Gewalt und der Einschüchterung gewählt haben", seien nicht an einer "friedlichen und politischen Lösung des Konflikts" in der Ostukraine und an einem "echten Dialog" mit den Bewohnern interessiert.

Sachartschenko ist bereits der vierte ostukrainische Separatistenführer, der bei einem Anschlag getötet wurde. Im Februar 2017 wurde der Militärchef von Donezk, Michail Tolstisch, bei einer Bombenexplosion in seinem Hauptquartier getötet. Im Oktober 2016 starb der Rebellenkommandeur Arseni Pawlow – Kampfname "Motorola" – gemeinsam mit seinem Leibwächter bei einer Explosion im Fahrstuhl seines Wohnhauses. 2015 starben die prorussischen Kosakenführer Pawlew Dremow und Alexander Bednow durch eine Autobombe beziehungsweise in einem Hinterhalt.

Waffenruhe hält nicht

Der Friedensprozess in der Ostukraine ist fragil, immer wird die Waffenruhe gebrochen. Dabei hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Präsidenten aus Frankreich, Russland und der Ukraine 2015 in Minsk einen Plan vereinbart, um den Krieg im Donbass zu beenden. Deutschland bemühte sich auch zuletzt, wieder Bewegung in den Friedensprozess zu bringen. Doch werden die Vereinbarungen nicht umgesetzt.



Bei den Kämpfen zwischen den von der russischen Regierung unterstützten Separatisten und der ukrainischen Armee sind nach Zählungen der Vereinten Nationen seit 2014 mehr als 10.000 Menschen getötet worden.

Angesichts der anhaltenden Unterstützung Russlands für die Separatisten ist die USA einem Bericht zufolge gewillt, ihre Waffenlieferungen an die Ukraine zu erweitern. Die Regierung von Donald Trump sei bereit, den Ausbau der Marine und Luftwaffe zu unterstützen, sagte der ehemalige Nato-Gesandte und heutige Sonderbeauftragte der USA für die Ukraine, Kurt Volker, dem britischen Guardian.