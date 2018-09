Der UN-Generalsekretär António Guterres hat eindringlich vor einer Großoffensive auf die syrische Provinz Idlib gewarnt. Es müsse verhindert werden, dass die Region "in ein Blutbad verwandelt wird", sagte Guterres in New York. Ein groß angelegter Angriff auf die Rebellenhochbug würde einen "humanitären Albtraum" zur Folge haben.

Der Chef der Vereinten Nationen rief die Türkei, Russland und den Iran auf, weiter eine Lösung zum Schutz der Bevölkerung in Idlib zu suchen. Die Beratungen der drei Staaten am Freitag in der iranischen Hauptstadt Teheran hatten in der Frage der Vermeidung einer Großoffensive auf Idlib keine Annäherung gebracht.

Warnung vor einer Großoffensive

Auch die Türkei warnte bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats erneut vor einer Großoffensive auf Idlib. Der syrische Präsident Baschar al-Assad versuche, eine geplante Militäroffensive vor Ort mit dem Kampf gegen Terrorismus zu legitimieren, beklagte der türkische UN-Botschafter Feridun Sinirlioglu im UN-Sicherheitsrat. Nur eine Feuerpause schaffe jedoch ein Umfeld, in dem Terroristen wirksam bekämpft werden könnten.



Sinirlioglu forderte Sicherheitsgarantien für Zivilisten und moderate Oppositionsgruppen, sobald diese sich von den Extremisten losgesagt hätten. Großbritannien und Frankreich schlossen sich Ankaras Forderung nach einer Waffenruhe an.



Die Provinz Idlib ist die letzte Hochburg von überwiegend islamistischen Rebellen in Syrien. Die Regierung in Damaskus droht, die Provinz einzunehmen, nachdem zuletzt diplomatische Versuche für eine Entspannung gescheitert waren. Am Wochenende hatte die Luftwaffe vom syrischen Präsident Baschar al-Assad zusammen mit Kampfjets der verbündeten Russen heftige Angriffe auf Idlib geflogen.

"Schreckliche Konsequenzen"

Auch die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, warnte die von Russland und dem Iran unterstützten syrischen Regierungstruppen vor einer "blutigen militärischen Eroberung" der Rebellenprovinz. Eine solche Offensive werde "schrecklichen Konsequenzen" nach sich ziehen. Russlands Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensia, rechtfertigte die Angriffe auf Idlib hingegen als einen "Anti-Terror-Einsatz".

In der Region Idlib dominiert die mit Al-Kaida verbundene Miliz Haiat Tahrir al-Scham, die frühere Al-Nusra-Front. Im Falle einer Offensive der syrischen Armee wird mit erbitterten Kämpfen und hunderttausenden Flüchtlingen gerechnet.