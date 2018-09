Österreich hat im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft einen Reformplan zur Asylpolitik in der Europäischen Union vorgelegt. Die Regierung in Wien fordert darin eine Art europäische Obergrenze für geflüchtete Menschen. Zudem sieht der Plan vor, abgelehnte Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Rückkehrzentren in Drittstaaten unterzubringen und Asyl generell nur noch Menschen zu gewähren, wenn diese die europäischen Werte respektieren. Kurz vor Beginn der Ratspräsidentschaft hatte der österreichische Kanzler Sebastian Kurz gesagt, die Außengrenzen müssten besser geschützt werden.

Das bereits im Juli vorgelegte Papier stößt jedoch auf Widerstand im Auswärtigen Amt. In E-Mails und internen Vermerken, die dem Spiegel vorliegen, kritisierte das Ministerium den Vorschlag als "tendenziös formuliert". Das Papier gehe weit über die Ergebnisse des EU-Gipfels im Juni hinaus. Es bediene "nicht nur das Vorurteil von schlecht ausgebildeten, delinquenten, jungen, allein reisenden Männern, sondern äußert auch grundsätzliche Zweifel an der Integrationsfähigkeit von Ausländern über Generationen". Das Dokument enthalte Annahmen, "denen wir so nicht zustimmen können".



Weiter berichtet das Magazin, Österreich habe mittlerweile eine überarbeitete Version vorgelegt. Doch auch diese findet im Auswärtigen Amt noch keine Zustimmung. Zwar seien die "verbalen Spitzen und Entgleisungen" entfernt worden, die Forderungen seien aber weiterhin enthalten. Der Vorschlag, Schutz nur noch jenen Menschen zu gewähren, die "europäische Werte" akzeptierten, sei nur "sprachlich kaschiert" worden. Auch seien noch "problematische Forderungen" enthalten, wie etwa die "europäische Obergrenze" oder "Rückführungszentren in Drittstaaten".

Das Auswärtige Amt gehe davon aus, dass das von Horst Seehofer geführte Bundesinnenministerium Teilen dieser Vorschläge positiv gegenüberstehe, heißt es in dem Bericht weiter. Seehofer hatte ähnliche Forderungen schon auf Bundesebene gestellt, etwa zu den Rückführungszentren. Auch eine Obergrenze hatte er während der Koalitionsverhandlungen verlangt und letztlich durchgesetzt.

EU-Gipfel am Mittwoch und Donnerstag in Salzburg

Die Flüchtlingspolitik Europas ist ein zentrales Thema des EU-Gipfels am Mittwoch und Donnerstag kommender Woche in Salzburg. Zur Vorbereitung des Treffens der Staats- und Regierungschefs empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag den österreichischen Kanzler Kurz in Berlin.



Österreichs rechtsgerichteter Innenminister Herbert Kickl hatte am Freitag vorgeschlagen, Asyl-Schnellprüfungen an Bord von Rettungsschiffen im Mittelmeer vorzunehmen. Er zeigte sich optimistisch, dass mit nordafrikanischen Staaten eine Einigung über Sammellager für Migranten in Afrika erzielt werden könne. "Wir versuchen, diese harten Bretter zu bohren, schlicht und ergreifend, weil wir es den Menschen schuldig sind", sagte Kickl. "Es gibt bisher keine Absagen." EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos ergänzte, dass es aber auch keine Zusagen gebe. Er hatte am Freitag in einem Interview solche Lager als "praktisch unmöglich" bezeichnet.