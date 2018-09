Es schien wie ein unwichtiger flüchtiger Moment. Sie solle sich melden, wenn sie etwas brauche, so der Vorsitzende des Senatsausschusses, Chuck Grassley. "Vielleicht etwas Koffein?", fragt Christine Blasey Ford. Der kurze Austausch zeigte, wie viel sich geändert hat in den vergangenen 27 Jahren, seit jener Anhörung, an die auch heute viele denken.



Es dauert nicht lange bis der Name Anita Hill am Donnerstag zum ersten Mal fällt, und es bleibt nicht das einzige Mal. Die Rechtsprofessorin hatte damals den Nominierten für den Supreme Court, Clarence Thomas, beschuldigt, mehrmals sexuell übergriffig geworden zu sein.



Wie jetzt Christine Blasey Ford war auch sie vor einen Ausschuss des Senats geladen worden. Doch die damals Anhörung geriet zum Spektakel, das als ein Tiefpunkt in der Geschichte des Senats gilt: Hill, eine schwarze Frau, saß vor einem ausschließlich weißen und männlichen Ausschuss, der, so schien es, längst entschieden hatte, wer log und wer die Wahrheit sagte. In den Medien wurde Hill über Monate vorgeführt und angegriffen. Thomas selbst schadeten die Anschuldigungen nicht: Der konservative Hardliner sitzt noch heute auf der Richterbank des Supreme Courts.

Seit damals hat sich viel geändert im Land und das macht es für die Republikaner kompliziert. Inzwischen sitzen auch Frauen im Ausschuss – auch wenn sie die Minderheit bleiben. Vor allem aber ist das Land, ein Jahr nach Beginn der Metoo-Bewegung, in denen Frauen mächtige Männer aus Hollywood und Washington öffentlich anklagten und zu Fall brachten, so sensibel wie wohl nie zuvor für ähnliche Vorwürfe.

Lange sah es so aus, als sei die Ernennung Brett Kavanaughs trotz der Gegenwehr der Demokraten eine Formsache. Mit ihm wollen sich die Republikanern eine konservative Mehrheit am wichtigsten Gericht des Landes sichern, vielleicht über Jahrzehnte. Doch seit vor zwei Wochen zum ersten Mal Vorwürfe sexueller Übergriffe öffentlich worden, ist dessen Nominierung in Gefahr. Drei Frauen werfen dem Juristen inzwischen vor, sie belästigt zu haben. Und Christine Blasey Ford wurde am Donnerstag ihr Gesicht.

Fords Stimme bricht Sekunden, nachdem sie ihr Eröffnungsstatement vorliest, in dem sie auch die Ereignisse von damals noch einmal ins Gedächtnis ruft. Vor 36 Jahren soll Kavanaugh sie am Rande eines Treffens in einen Raum gedrängt und versucht haben, sie zu vergewaltigen. Sie wolle nicht hier sein, schreibt sie, und man sieht es ihr an.

Noch etwas ist anders als in den Neunzigern. Der Senat war nie polarisierter als heute. Schnell wird auch am Donnerstag deutlich, dass die Republikaner die Anhörungen vor allem aus Sicht von Kavanaugh führen. Die die Demokraten führen sie aus Sicht von Ford.

Anstatt die Fragen selbst zu stellen, überlassen die Republikaner die Befragung Rachel Mitchell, einer erfahrene Prozessanwältin, die sich auf Fälle der sexuellen Belästigung spezialisiert hat. Dies solle eine faire Anhörung garantieren, erklärt der Vorsitzende Chuck Grassley. Es verhindert auch, dass die Senatoren selbst auf die Optik achten müssen.



Rachel Mitchell zeigt sich anfangs verständnisvoll. "Ich kann sehen, dass Sie große Angst haben, das tut mir sehr leid", sagt sie. Im Laufe der Anhörung aber werden die Fragen der geschulten Prozessanwältin aggressiver. Immer wieder versucht sie, Widersprüche aufzuzeigen oder die Motivation von Ford zu hinterfragen. Warum habe sie gezögert, nach Washington zu kommen, weil sie angeblich Flugangst habe, bei anderen Gelegenheiten aber sehr wohl fliege. Warum habe sie genau jetzt entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen? Doch die Versuche, die Glaubwürdigkeit zu unterwandern, schlagen fehl.

Stattdessen gibt es diese Momente, die den Zuschauern vermutlich im Gedächtnis bleiben. Wie sie sicher sein könne, dass es tatsächlich Kavanaugh war, der sie damals bedrängt habe, wird sie etwa gefragt. "Genauso wie ich jetzt sicher bin, dass ich mit Ihnen spreche", sagt Ford. Auf die Frage, was das Detail sei, an das sie sich am meisten erinnere, sagt sie, es sei das Lachen der beiden Jungs, die sich auf ihre Kosten amüsierten. Ford trat als glaubwürdige Zeugin auf.



Am Nachmittag bekommt Kavanaugh die Gelegenheit, Stellung zu beziehen. Der 53-Jährige wirkt wütend, er spricht von einer politischen Hetzjagd. Ist ihm vorher geraten worden, nicht zu aggressiv zu erscheinen, so schlägt er den Rat ganz offensichtlich in den Wind. Die Linke habe jeden Stein umgedreht, um etwas zu finden, mit dem sie seine Ernennung verhindern könnten und die die Niederlage von Hillary Clinton nicht verkraftet hätten.



Er wiederholt, was er auch in den vergangenen Tagen in Stellungnahmen und auf Fox News gesagt hat. Derart groteske Anschuldigungen hätten das Potential, "kompetente und gute Leute" davon abzuhalten, dem Land zu dienen. "Das hier ist ein Zirkus." Er aber werde sich nicht einschüchtern lassen. Spurlos sind die vergangenen Wochen nicht an ihm vorbeigegangen. Immer wieder muss auch er seine Stellungnahme unterbrechen, weil ihn die Situation überwältigt. Als er erzählt, wie seine zehnjährige Tochter für Ford habe beten wollen, hält er Tränen zurück.



Kavanaugh versucht, sich als Mann mit gefestigtem Charakter darzustellen. Der Kirchgang am Sonntag sei so selbstverständlich wie das Zähneputzen. Kavanaugh erzählt von Textnachrichten und E-Mails, die er von weiblichen Freunden erhalten hat und die ihm in den vergangenen Tagen ihre Unterstützung ausgesprochen hätten. Als erster Richter am Supreme Court werde er ausschließlich weibliche Referendare beschäftigen. "Das ist, wer ich bin." Er verweist noch einmal auf den Eintrag in seinem Kalender, der zeige, dass er am besagten Tag keine Party besucht habe. Kavanaugh endet mit einer einfachen Feststellung: "Ich bin unschuldig."

Seine Anhörung wird anders als die von Ford zu einem politischen Schlagabtausch, zwischen den Parteien und den Senatoren und Kavanaugh. Immer wieder unterbricht er die demokratischen Mitglieder im Ausschuss. Als ihn Sheldon Whitehouse nach seinen Trinkgewohnheiten fragt, fährt ihm Kavanaugh dazwischen. "Was trinken Sie gerne, Senator?"



Irgendwann reicht es den Republikanern. Sie ergreifen häufiger selbst das Wort und überlassen die Befragung nicht mehr ihrer Anwältin. Republikaner Lindsey Graham sagt zu Kavanaugh: "Sie gehören an den Supreme Court und jeder, der hier nicht für Sie stimmt, der gibt dieser Scharade hier nach." Dass er als Teenager manchmal zu viel getrunken habe, mache ihn nicht zu einem Sexualstraftäter, sagt später Orrin Hatch, Republikaner aus Utah. Hatch war schon bei der Anhörung von Anita Hill dabei. Dies aber sei "schlimmer", sagt er jetzt.

Für die Republikaner geht es in diesen Tagen darum, die Nominierung von Kavanaugh zum Abschluss zu bringen, doch es ist eine Gratwanderung. Beobachter sagen, die Partei laufe Gefahr, weibliche Wähler vor den wichtigen Kongresswahlen im November weiter zu verschrecken, sollten sie zu aggressiv gegen Christine Blasey Ford vorgehen oder deren Anschuldigungen nicht ernst nehmen.



Zahlreiche prominente Frauen im Land hatten sich in den vergangenen Tagen öffentlich solidarisch mit Ford gezeigt und verlangt, die Nominierung von Kavanaugh zurückzuziehen. In einer ganzseitigen Anzeige in der New York Times hatten sich auch 1.600 männliche Unterstützer zu Wort gemeldet. Am Donnerstag hatten sich vor dem Gebäude hunderte Menschen eingefunden, um ihre Unterstützung für Ford zu zeigen.

Im Vorfeld hatte die Partei wenig getan, um den Eindruck einer Vorverurteilung zu vermeiden. Der republikanische Senator Graham hatte erklärt, er werde das Leben von Kavanaugh "nicht ruinieren", sollten nicht weitere Beweise zutage kommen. Noch in der Nacht vor der Anhörung brachten die Republikaner zwei Männer ins Spiel. Diese beiden – und nicht etwa Kavanaugh – hätten Ford belästigt, behaupteten sie.



Ohne die Abhörung abzuwarten, hatten die Republikaner für Freitag eine Abstimmung im Justizausschuss anberaumt. Der Schritt zeige, dass es den Konservativen nicht um ein faires Verfahren gehe, warf ihnen die Demokratin Dianne Feinstein, selbst Mitglied im Ausschuss, vor.

Sollte Kavanaugh dort die Mehrheit der Stimmen erhalten, könnte er schon in der kommenden Woche vom Senat bestätigt werden. Dort haben die Republikaner eine knappe Mehrheit. Nur zwei Gegenstimmen aus dem eigenen Lager kann sich die Partei leisten. Am Ende war am Donnerstagabend deshalb nur eines klar: War der Druck auf die Senatoren schon vor der Anhörung groß, die Nominierung von Kavanaugh angesichts der Vorwürfe nicht einfach durchzuwinken, so ist er nach der Anhörung noch einmal gewachsen.