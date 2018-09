US-Präsident Donald Trump hat seinen Kandidaten für den Supreme Court, den Richter Brett Kavanaugh, gegen einen Vorwurfe sexueller Belästigung verteidigt. Es habe in Kavanaughs Werdegang nie einen Makel gegeben, sagte der US-Präsident in Washington. Auch das FBI habe den Juristen mehrfach durchleuchtet.

Brett Kavanaugh selbst hat den Vorwurf erneut zurückgewiesen. Das Weiße Haus veröffentlichte eine Stellungnahme des Kandidaten, in der es hieß, die Anschuldigung sei falsch. Er erklärte sich bereit, vor dem Justizausschuss des Senats zu sprechen, um die Anschuldigung von vor 36 Jahren zu widerlegen und seine Integrität zu verteidigen. Die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford hatte dem Kandidaten in einem Interview mit der Wahsington Post versuchte Vergewaltigung vorgeworfen. Am Montag wird der Justizausschuss des US-Senates beide Beteiligten anhören. Sowohl Kavanaugh als auch die Professorin sind bereit auszusagen, möglicherweise unter Eid.



Donald Trump sagte, er sei sicher, dass es am Ende wie geplant zu Kavanaughs Bestätigung für den obersten Gerichtshof der USA kommen werde. Er erwarte keine besonders große Verzögerung, aber "wenn sich das etwas verzögert, dann verzögert es sich eben etwas." Er selbst habe nicht mit Kavanaugh über die Vorwürfe gesprochen. Die Frage, ob dieser seinen Rückzug angeboten habe, nannte Trump "lächerlich".

Trump betonte, ihm sei wichtig, dass das Prozedere vollständig sei und alle Beteiligten angehört würden. Er warf den Demokraten vor, dass sie die Anschuldigungen nicht eher an die Öffentlichkeit gebracht, sondern damit bis zur letzten Minute gewartet hätten. Für Donnerstag stand im Justizausschuss des Senats eigentlich ein Votum zur Frage an, ob das gesamte Plenum Kavanaugh im Amt des Richters am obersten Gerichtshof der USA bestätigen soll.



Ford sagte in dem Zeitungsinterview, Kavanaugh und ein Freund hätten sie in den frühen 1980er Jahren während einer Party in einem Haus in Maryland in einem Schlafzimmer festgehalten, als sie etwa 15 und Kavanaugh etwa 17 gewesen seien. Kavanaugh habe sie aufs Bett gedrückt und versucht, ihr die Kleider auszuziehen. Ford konnte nach eigenen Angaben entkommen, als der Freund auf sie beide gesprungen sei und alle zu Boden gegangen seien.

Ford hatte ihr Erlebnis zunächst in einem Brief an die Demokraten geschildert. Über den Brief wurde in den Medien ohne ihren Namen berichtet. Kavanaugh erklärte, er habe keine Ahnung gehabt, wer die Anschuldigung gegen ihn erhebe, bis sie sich am Wochenende in dem Interview in der Washington Post zu erkennen gegeben habe.

Auch Republikaner zögern

Alle zehn dem Justizausschuss angehörende Demokraten hatten den Ausschussvorsitzenden Charles Grassley gebeten, den Abstimmungstermin zu verschieben. Sie forderten Ermittlungen durch die Bundespolizei FBI. Auch erste republikanische Senatoren meldeten Bedenken an.

Der Republikaner Jeff Flake sagte, im Moment habe er kein gutes Gefühl, für Kavanaugh zu stimmen. Er wolle hören, was das mutmaßliche Opfer mehr zu sagen habe. Auch seine Parteikollegen Bob Corker und Lindsey Graham sagten, sie wollten von Ford noch mehr wissen.

Die Republikanerin Susan Collins hatte zuvor vorgeschlagen, Kavanaugh und Ford sollten unter Eid vor dem Justizausschuss aussagen. Sie und ihre Parteikollegin Lisa Murkowski stehen unter enormem Druck von Gruppen, die gegen den Kandidaten mobil machen. Hintergrund ist die Sorge von Aktivisten, Kavanaugh könne als Oberster Richter das Recht auf Abtreibung in den USA aushöhlen.

Grassley veröffentlichte am Montag eine Stellungnahme, in der er sagte, Ford "verdiene, gehört zu werden". Er versuche, dafür eine angemessene und respektvolle Möglichkeit zu finden.