Die Berufung von Brett Kavanaugh an den Supreme Court sollte für die Republikaner ein großer Triumph werden. Da die Richterinnen und Richter auf Lebenszeit ernannt werden, würde Kavanaugh auf Jahrzehnte eine konservative Mehrheit am obersten Gericht der USA sichern. Das ist vielleicht sogar mehr wert als den Präsidenten zu stellen. Zumal der in Gestalt Donald Trumps nicht gerade der verlässlichste Partner ist, um die eigene Politik wirksam umzusetzen. Mit der Mehrheit im Senat schien es auch lange keine Frage, ob es den Republikanern gelingen würde, ihren Mann an die Stelle von Anthony Kennedy zu setzen, der im Sommer zurückgetreten war.



Die vorgeschriebene Anhörung im Justizausschuss war darum in weiten Teilen eher eine Bühne für aufstrebende Talente der Demokraten, die 2020 eine Präsidentschaftskandidatur anstreben könnten: Die Fragen des politischen Gegners konnten keine substanziellen Zweifel wecken, die Kavanaughs Bestätigung hätten gefährden können. Dann warf ihm Christine Blasey Ford sexuelle Belästigung vor – und plötzlich ist nicht nur die sicher geglaubte Berufung des neuen Richters in Gefahr. Der drohende Skandal wird zu einer schweren Belastung für die Kongresswahlen im November.

Fords Geschichte, die auf eine versuchte Vergewaltigung hinausläuft, ereignete sich auf einer Schülerparty Anfang der Achtzigerjahre. Die Teenager feiern und trinken, die Eltern sind nicht im Haus. Auch der damals 17-jährige Kavanaugh und ein Freund sind stark betrunken, als sie die 15-jährige Ford in ein Schlafzimmer drängen und festhalten. Kavanaugh drückt sie auf ein Bett, greift ihr überall hin, reibt seinen Körper an ihr und versucht sie auszuziehen, hält ihr die Hand auf den Mund, als sie schreien will. Kavanaughs Freund schaut zu, schließlich springt er zu den beiden, zusammen fallen sie vom Bett. Ford kann in dem Tumult weglaufen, schließt sich kurz in einem Badezimmer ein und flieht dann aus dem Haus. So schildert sie mehr als 30 Jahre danach den Vorfall.

Mehrheit für Kavanaugh in Gefahr

Heute ist Christine Blasey Ford 51 Jahre alt, Hochschulprofessorin in Kalifornien. Ihre Geschichte hatte sie zunächst in einem vertraulichen Brief an demokratische Politiker erzählt, wollte anonym bleiben. Erst als die Vorwürfe bekannt wurden, entschloss sie sich, sie auch öffentlich zu vertreten. Für den kommenden Montag war nun eigentlich eine Ausschussanhörung geplant. Kavanaugh, der alles vehement abstreitet, sollte befragt werden, und Ford selbst. Sie aber forderte, dass das FBI Ermittlungen aufnimmt, bevor sie den Senatoren zur Verfügung steht. Inzwischen erklärte sie sich bereit, zu einem späteren Zeitpunkt in der nächsten Woche auszusagen, unter Bedingungen, die noch ausgehandelt werden müssen.



Den Republikanern wäre es lieber, Ford käme nicht zu Wort und sie könnten wie geplant möglichst schnell über Kavanaughs Berufung zum Supreme Court abstimmen lassen. Es ist etwas anderes, ob über die Vorwürfe berichtet wird oder die Professorin sie persönlich vor laufenden Kameras erhebt: Die Anhörung würde live übertragen, die Bilder wären nicht mehr einzufangen – deshalb hatte der republikanische Ausschussvorsitzende Ford auch eine nichtöffentliche Befragung angeboten und sogar, dass Mitarbeiter sie in Kalifornien interviewen.

Schon ohne dieses Spektakel steht die Bestätigung des Obersten Richters auf der Kippe: Die Mehrheit der Republikaner im Senat ist knapp, Abweichler können sie sich nicht leisten. Mehr als zwei Gegenstimmen aus den eigenen Reihen wären das Ende, wenn alle Demokraten gegen Kavanaugh stimmen würden. Mehrere Senatorinnen und Senatoren wollten sich bereits vor Fords Vorwürfen nicht festlegen. Selbst zwei republikanische Senatoren (die den Senat allerdings verlassen werden) hatten sich dafür ausgesprochen, die Berufung zu unterbrechen. Viele stehen unter Druck, weil sie sich im November der Wahl stellen müssen: Für sie persönlich und die Partei steht viel auf dem Spiel.