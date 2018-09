Eine frühere Kommilitonin von der Universität Yale hat in dem Magazin The New Yorker neue Anschuldigungen gegen Brett Kavanaugh erhoben. So soll er sich Anfang der Achtzigerjahre bei einer Studentenparty im Beisein von anderen plötzlich vor ihr entblößt und sie bedrängt haben. Der Wunschkandidat von US-Präsident Donald Trump für ein Richteramt am Obersten US-Gerichtshof gerät durch diese Vorwürfe weiter unter Druck.

In dem Bericht heißt es, die Demokraten im Senat hätten bereits mit einer Untersuchung der neuen Anschuldigung begonnen. Kavanaugh bestritt umgehend auch die neuen Vorwürfe. Zu dem beschriebenen Vorfall sei es nicht gekommen, teilte er in einer durch das Präsidialamt verbreiteten Erklärung mit: "Das ist eine Schmutzkampagne, schlicht und einfach." Eine Sprecherin des Präsidialamts sprach von einer "Schmutzkampagne der Demokraten, die darauf abziele, einen guten Mann niederzumachen".

Die Vorwürfe von der Studentenparty an der Universität Yale stammen von der heute 53-Jährigen Deborah Ramirez. Der Vorfall von damals habe sie lange verstört, sagte sie dem New Yorker: "Es war mir peinlich, ich habe mich geschämt und gedemütigt gefühlt." Damit heute an die Öffentlichkeit zu gehen, falle ihr schwer.



Ramirez ist bereits die zweite Frau, die Kavanaugh sexuellen Missbrauch vorwirft. Im ersten Fall beschuldigt die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford Kavanaugh, er habe sie vor mehr als 30 Jahren am Rande einer Schülerparty versucht. zu vergewaltigen. Dieser Fall kam an die Öffentlichkeit, kurz bevor der US-Senat darüber entscheiden sollte, ob Kavanaugh zum Richter für den Supreme Court, das höchste US-Gericht, ernannt wird.

Dazu kommen noch weitere Anschuldigungen. Der Anwalt der Pornodarstellerin Stormy Daniels, Michael Avenatti, twitterte, er vertrete eine weitere Frau, die "glaubwürdige Informationen" gegen Kavanaugh und dessen Schulfreund Mark Judge habe. Es gehe dabei um Hauspartys Anfang der Achtzigerjahre, bei denen Kavanaugh, Judge und andere daran beteiligt gewesen seien, Frauen mit Alkohol abzufüllen oder unter Drogen zu setzen, damit diese Frauen dann von mehreren Männern hintereinander missbraucht werden konnten.



Avenatti vertritt die Pornodarstellerin Stormy Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, und behauptet, 2006 mit Donald Trump Sex gehabt zu haben. Clifford liefert sich – vertreten durch Avenatti – heftige juristische Kämpfe mit dem Präsidenten in dieser Frage. Trump bestreitet die Affäre.



Anhörung im US-Senat mit Christine Blasey Ford

Eine Anhörung von Kavanaugh und Ford vor dem Justizausschuss des US-Senats ist für Donnerstag angesetzt. Die beiden sollen dort zu der Sache aussagen. Die Demokraten forderten, den weiteren Prozess zur Berufung Kavanaughs zu unterbrechen und die Angaben der Frau von der Bundespolizei FBI untersuchen zu lassen.



Die Republikaner werfen den Demokraten vor, das Verfahren hinauszögern zu wollen – in der Hoffnung, dass sie Trumps Partei bei der Kongresswahl im November die Senatsmehrheit abnehmen und so womöglich doch noch eine Ernennung Kavanaughs und damit eine nachhaltig konservative Ausrichtung des Supreme Court verhindern können. Bereits jetzt haben die Republikaner im Senat, der für die Ernennung zuständig ist, nur eine hauchdünne Mehrheit. Ein Scheitern wäre eine schwere Niederlage für Trump, der bislang weiter hinter Kavanaugh steht.

Der US-Präsident war in der Vergangenheit selbst mit Vorwürfen konfrontiert, er habe mehrere Frauen sexuell belästigt. Trump hat das stets zurückgewiesen. In der Debatte um Kavanaugh löste er zuletzt einen Proteststurm aus, weil er die Glaubwürdigkeit von Ford öffentlich infrage gestellt hatte. Für Trump ist Kavanaughs Berufung enorm wichtig. Er hat die Supreme-Court-Besetzung bei seinen Anhängern als großen Erfolg verkauft und muss nun liefern – mit Blick auf die anstehende Zwischenwahl zum US-Kongress.