Am Samstagnachmittag, als sich die Delegierten der Labour-Partei in Liverpool zur Jahreskonferenz einfanden, platzierten die Brexit-Anhänger eine Warnung. In der benachbarten Stadt Bolton lud die Kampagne Leave Means Leave zu einer Veranstaltung mit dem Namen Stoppt den Brexit-Verrat. Über 1.000 Menschen kamen, um sich von einer Reihe prominenter EU-Gegnerinnen und EU-Gegner bestärken zu lassen. Der frühere Ukip-Chef Nigel Farage war da und David Davis, der ehemalige Brexit-Minister, sowie Kate Hoey, eine der wenigen Brexit-Enthusiastinnen in der Labour-Partei. Die drei schimpften über die Versuche, den EU-Austritt zu sabotieren, sie sprachen von den "Gangstern" in Brüssel, und sie versicherten, dass "No Deal" auch "no problem" sei. Wer das Gefühl habe, Großbritannien ließe sich herumkommandieren, solle Geschichtsbücher lesen, sagte Davis – dann sehe man, wie das Land in solchen Situationen reagiert.

Die Beschimpfungen mögen heiße Luft sein, wie man sie von den Brexit-Vertretern gewohnt ist, aber genau solche Veranstaltungen machen die Labour-Führung nervös: Sollte die Partei ihre undeutliche Brexit-Position zugunsten einer europafreundlicheren Strategie aufgeben und sich für ein zweites Referendum aussprechen, dann würde sie in den Augen der Brexit-Wählerinnen und Wähler auf der Seite der "Verräter" stehen. Jegliche Chance wäre dahin, in den EU-kritischen Landstrichen Stimmen hinzuzugewinnen, etwa im konservativen Wahlkreis Bolton West. Die Antiestablishmentpartei, zu der Labour unter dem Parteilinken Jeremy Corbyn geworden ist, wäre dann wieder die Partei des Establishments: auf der gleichen Seite wie die Unternehmerverbände, die Finanzindustrie, die Bosse der größten multinationalen Konzerne und die "Gangster" der EU. Das sind zumindest die Bedenken.

Neuwahlen statt zweites Referendum

Aber an der Jahreskonferenz, die am Mittwoch zu Ende geht, ist ebenso deutlich geworden, dass viele Parteimitglieder diese Sorgen nicht teilen. Die Forderung, dass sich Labour für das People’s Vote stark machen soll, also für eine zweite Volksbefragung über die Modalitäten des Austritts, wurde vor dem Parteitag emphatisch vorgebracht. Über 100 lokale Parteiverbände hatten entsprechende Anträge eingereicht. Laut einer neuen Umfrage befürworten 86 Prozent der Parteimitglieder ein zweites Referendum, und eine deutliche Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder würde lieber in der EU bleiben. Anders als vor einem Jahr wurde dem Wunsch der EU-Anhänger stattgegeben und der Brexit auf die Traktandenliste gesetzt.

Am Abend vor der Konferenz befürchtete die Parteispitze, dass die Diskussion zu einem offenen Streit ausbrechen könnte. Doch am Sonntagabend einigten sich die Verantwortlichen auf eine Kompromissvorlage, die sie den Delegierten unterbreiteten: Demnach sollte sich Labour nicht zu einem zweiten Plebiszit verpflichten, sondern zunächst Neuwahlen fordern und sich dann – wenn dies nicht möglich ist – alle Optionen offenhalten, darunter die Unterstützung eines erneuten Referendums.



Trotz dieser offenen Formulierung ging es in der Debatte am Dienstagmittag hoch her. Keir Starmer, der Brexit-Verantwortliche im Schattenkabinett, sagte unumwunden: "Niemand schließt aus, dass es eine Möglichkeit geben soll, für den Verbleib in der EU zu stimmen!" Der Applaus, den er für diesen – anscheinend nicht in seinem Skript enthaltenen – Satz erhielt, schien selbst ihn zu überraschen.