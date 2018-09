Kein Zweifel: Großbritannien und die EU sind an dem vorläufigen Tiefpunkt ihrer Beziehungen angelangt. Der Ton der Brexit-Verhandlungen war bisher höflich und entgegenkommend. Das ist er nicht mehr. Es ist offene Konfrontation.

Das zeigt der frostige Auftritt der britischen Premierministerin in der Downing Street, die erbost mehr Respekt von der EU verlangte und ihren Chequers genannten Plan verteidigte – den Plan, den die Regierungschefs der EU am Donnerstag auf dem Salzburger Gipfel rundweg abgelehnt hatten.

Mit eisiger Mine hielt Theresa May der EU vor, dass die Europäer beim Brexit nichts anderes anzubieten hätten als das Norwegen-Modell oder ein einfaches Freihandelsabkommen. Für Großbritannien sind beide keine akzeptablen Lösungen. Die EU mache zudem einen "grundsätzlichen Fehler", wenn sie glaube, sie als britische Premierministerin werde es jemals akzeptieren, dass Nordirland Teil der EU-Zollunion und des Binnenmarktes bleibe. Das zerreiße das Vereinigte Königreich. Dann lieber keinen Deal.

Brexit-Verhandlungen - Theresa May wehrt sich gegen Kritik an Brexit-Plänen Die britische Premierministerin hat die EU dazu aufgefordert, Großbritannien bei den Brexit-Verhandlungen entgegenzukommen. May warnte vor einer Spaltung des Landes.

Der Parteitag wird für May zum Spießrutenlauf

Mit einem Seitenhieb auf den EU-Ratspräsidenten Donald Tusk sagte May, es sei nicht zu akzeptieren, dass die EU ihren Chequers-Plan ablehne, ohne einen alternativen Ansatz vorzulegen. So werde es keinen Fortschritt in den Verhandlungen geben. May spielte die "Eiserne Lady", ganz Margaret Thatcher. Das hat vor allem einen Grund: Am nächsten Wochenende beginnt der Parteitag der Konservativen. Dort wird die düpierte Regierungschefin ihren Plan gegen vernichtende Kritik aus ihren eigenen Reihen verteidigen müssen – ohne Rückendeckung der EU, auf die sie so gehofft hatte.



Warum hat die EU May – gerade jetzt vor dem für sie brisanten Parteitag – so bloßgestellt? Es folgten Schlagzeilen der britischen Boulevardpresse, wie die auf "Rache" sinnende EU May in Salzburg "gedemütigt" habe, und sie jetzt einen Aufruhr in der Partei erleben werde. Das macht den Parteitag für Theresa May zu einem Spießrutenlauf.

Das war so nicht geplant – auch von der EU nicht. Aber die Briten haben die EU systematisch unterschätzt. Bis jetzt hielt sich in Großbritannien der Glaube, dass der Austritt aus der EU und ein für Großbritannien lukratives Freihandelsabkommen leicht zu bewerkstelligen seien. Die EU werde zu zerstritten sein, um mit einer schlüssigen Position verhandeln zu können. Außerdem werde die deutsche Industrie Druck auf Bundeskanzlerin Angela Merkel ausüben, den Briten gegenüber nachzugeben. Großbritannien werde daher einen angenehmen special deal durchsetzen können.



Das war falsch. Die britische Regierung hat unterschätzt, wie hart die EU verhandeln, wie wenig sie von dem Grundkonzept des Binnenmarktes abweichen würde.