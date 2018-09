Brexit-Verhandlungen - Theresa May wehrt sich gegen Kritik an Brexit-Plänen Die britische Premierministerin hat die EU dazu aufgefordert, Großbritannien bei den Brexit-Verhandlungen entgegenzukommen. May warnte vor einer Spaltung des Landes. © Foto: Jack Taylor/Pool Photo/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May hat sich in einer Fernsehansprache in London zu den schlecht laufenden Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union geäußert. May sieht die Gespräche "in einer Sackgasse". Die Absage der EU an den Plan der britischen Regierung zur Ausgestaltung der künftigen Handelsbeziehungen sei "inakzeptabel".

Die Premierministerin bleibt somit auch nach dem von Konfrontation geprägten Salzburger EU-Gipfel bei ihren bisherigen Brexit-Plänen. "Kein Abkommen ist besser als ein schlechtes Abkommen", sagte sie. Darauf müsse sich Großbritannien vorbereiten. Zudem habe ihr Land gegenüber der EU großen Respekt gezeigt – das verlange sie umgekehrt auch. Sie forderte ein Entgegenkommen von der EU. Es sei "nicht akzeptabel", dass die EU Großbritanniens Vorschlag ablehne, ohne eine Alternative zu bieten.



"Referendum war größte demokratische Übung"

May werde weder das Ergebnis des Referendums rückgängig machen noch ihr Land auseinanderbrechen lassen. Vor allem in der Nordirlandfrage bleibe sie unnachgiebig. Die Regierungschefin betonte, dass das Referendum über den Brexit die "größte demokratische Übung" in der Geschichte ihres Landes gewesen sei.

Am Donnerstag hatten die EU-Staats- und Regierungschefs in Salzburg die britischen Vorschläge zum Brexit abgelehnt. Die EU wird bei den Brexit-Verhandlungen nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel sehr hart beim Thema Binnenmarkt bleiben. "Da waren wir uns heute alle einig, dass es in Sachen Binnenmarkt keine Kompromisse geben kann", sagte Merkel nach Abschluss des zweitägigen informellen EU-Gipfels in Salzburg.



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bezeichnete britische Politiker, die den Brexit befürwortet hatten, als "Lügner", die Großbritannien über die wahren Kosten eines EU-Austritts im Unklaren gelassen hätten. Britische Medien sagten, May sei "gedemütigt" worden. May hatte entgegnet, ihr Vorschlag sei der einzige, der auf dem Tisch liege.

Gibt es keine Einigung, würde Großbritannien am 29. März 2019 ohne Folgeregelung aus der EU stürzen (harter Brexit), was zu schweren Verwerfungen im Handel führen könnte. Donald Tusk, Präsident des EU-Rats, prognostizierte, dass der "Moment der Wahrheit" schon bei einem am 18. und 19. Oktober stattfindenden EU-Gipfel kommen werde. Dann solle eine Einigung über die künftigen Handelsbeziehungen besiegelt oder als gescheitert erklärt werden.