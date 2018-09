US-Präsident Donald Trump hat die Haushaltspläne des Senats kritisiert, weil sie kein Geld für die von ihm versprochene Mauer an der Grenze zu Mexiko vorsehen. Der Etatentwurf der von seiner Republikanischen Partei geführten Kongresskammer sei lächerlich, schrieb Trump auf Twitter. "Ich will wissen, wo ist in diesem lächerlichen Haushaltsgesetz das Geld für die Grenzsicherheit und der MAUER?"



Trump machte die Demokraten verantwortlich und warf ihnen vor, bei der Strafverfolgung und Sicherung der Grenzen zu blockieren. In Großbuchstaben forderte er die republikanischen Abgeordneten auf, endlich Härte zu zeigen.

Trumps Republikaner haben im Senat eine hauchdünne Mehrheit. Am Dienstag hatte die Kongresskammer den Entwurf eines Übergangshaushaltes verabschiedet, der die Finanzierung der Regierung bis zum 7. Dezember sichern soll. Andernfalls droht beim Auslaufen des gegenwärtigen Haushalts am 30. September ein Verwaltungsstillstand, der sogenannte shutdown.



Der Haushaltsentwurf benötigt noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses, bevor er Trump zur Unterschrift vorgelegt werden kann. Der Präsident hat wiederholt damit gedroht, diese zu verweigern, sollte der Kongress nicht die Finanzierung der Mauer sichern, eines seiner zentralen Wahlversprechen.

Der Streit um den Haushalt fällt in die Zeit vor den wichtigen Kongresswahlen in den USA. Anfang November werden Teile des Repräsentantenhauses und des Senats neu gewählt.