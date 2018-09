Vor dem Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs in Salzburg hat EU-Ratspräsident Donald Tusk vor einem Brexit ohne Austrittsabkommen gewarnt. "Unglücklicherweise ist ein No-Deal-Szenario nach wie vor durchaus möglich", schrieb Tusk in seinem veröffentlichten Einladungsschreiben zu dem Treffen. "Aber wenn wir alle verantwortungsbewusst handeln, können wir eine Katastrophe vermeiden." Es sei im Interesse aller, "die durch den Brexit verursachten Schäden zu begrenzen".

Tusk kündigte auch Gespräche der Staats- und Regierungschefs zu einem möglichen Brexit-Sondergipfel im November an. Der Gipfel in Salzburg beginnt am Mittwochabend. Am Donnerstagmittag beraten die 27 anderen EU-Staaten ohne Großbritannien über den Stand der Brexit-Verhandlungen.

Großbritannien tritt Ende März 2019 aus der EU aus. Die Verhandlungen über einen Austrittsvertrag kamen in den vergangenen Wochen kaum voran. Grund ist vor allem die schwierige Frage der künftigen Grenze zwischen Irland und und der britischen Provinz Nordirland.

Ein zweites Referendum wird es nicht geben

Großbritanniens Brexit-Minister Dominic Raab hat Forderungen nach einem zweitem Referendum über den EU-Austritt seines Landes zurückgewiesen. "Ich kann Ihnen versichern, dass diese Regierung kein zweites Brexit-Referendum abhalten wird", sagte Raab in einem Interview mit Spiegel Online und anderen europäischen Medien. "Sollte eine ausgehandelte Vereinbarung mit der EU am britischen Parlament scheitern, wird es wohl eher gar keine Vereinbarung geben, weil dann keine Zeit mehr bliebe."

Raab verlangte vor dem informellen EU-Gipfel in Salzburg zugleich mehr Entgegenkommen der EU-Mitgliedstaaten. "Wir haben Kompromisse gemacht und Flexibilität gezeigt", sagte der Brexit-Minister der Welt. "Das müssen wir jetzt auch von europäischer Seite sehen."

Die Rufe nach einer weiteren Abstimmung über den Brexit waren in den vergangenen Wochen laut geworden. Zuletzt sprach sich der Londoner Oberbürgermeister Sadiq Khan für ein zweites Referendum aus. Zuvor hatte dies bereits der ehemalige britische Premierminister Tony Blair gefordert.