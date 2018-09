Nach Ansicht der Europäischen Kommission untergräbt ein neues Gesetz über das Oberste Gericht in Polen den "Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit und insbesondere auch der Unabsetzbarkeit von Richtern". Das seit Juli geltende Gesetz setzt das Pensionsalter für Richter am Obersten Gericht von 70 auf 65 Jahre herab. Dadurch könnte die polnische Regierung 27 der derzeit amtierenden 72 Richterinnen und Richter zwangsweise in Rente schicken und damit die Rechtsprechung beeinflussen. Die Richterinnen können zwar den Präsidenten darum bitten, ihre Amtszeit zu verlängern, aber für dessen Entscheidung sieht die EU-Kommission keine klaren Kriterien. Kritiker befürchten, dass nicht genehme Richter auf diese Weise vorzeitig entfernt werden könnten.

Deshalb hat die EU-Kommission Anfang Juli ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, das in mehreren Stufen abläuft. Im August hatte die Kommission der polnischen Regierung eine letzte Frist von einem Monat gesetzt, um das Gesetz zu ändern. Weil das Kabinett weiter an seinem Gesetz festhält, folgte nun die Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Polen hat weiterhin die Möglichkeit, das Gesetz zu ändern, um ein Urteil abzuwenden. Sollte das nicht der Fall sein, drohen Sanktionen.