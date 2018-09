Eine Woche nach dem versehentlichen Abschuss eines russischen Flugzeugs durch das syrische Militär will Russland das Bürgerkriegsland mit einem modernen Luftabwehrsystem ausrüsten. Binnen zwei Wochen werde das S-300-System an Syrien geliefert, kündigte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu an. Mit dem System werde auch die Sicherheit des russischen Militärs erhöht, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Dem russischen Verteidigungsminister Schoigu zufolge habe Russland das System eigentlich schon 2013 an Syrien liefern wollen, aber auf Bitten Israels davon abgesehen. Das Abwehrsystem kann demnach Objekte in einer Entfernung von mehr als 250 Kilometern abfangen und zeitgleich mehrere Ziele in der Luft beschießen.

Russland begründet die Lieferung der Raketen mit dem jüngsten Abschuss eines russischen Aufklärungsflugzeuges in der Region, bei dem 15 russische Soldaten getötet wurden. Getroffen wurde das Flugzeug von einer syrischen Rakete. In der Nähe soll sich nach russischen Angaben aber auch ein israelisches Kampfflugzeug befunden haben. Russland warf Israel daher vor, damit eine gefährliche Situation in der Luft geschaffen zu haben, die zu dem Zwischenfall geführt habe.

Putin macht erneut Israel für Flugzeugabschuss verantwortlich

Der russische Präsident Wladimir Putin bekräftigte seine Kritik an Israel. Israel trage die Hauptverantwortung dafür, dass die Iljuschin-Maschine versehentlich ins Visier der syrischen Luftabwehr geraten sei, sagte Putin nach Kreml-Angaben in einem Telefonat mit Israels Staatschef Netanjahu. Dieser wies das zurück und warnte Putin in dem Telefonat davor, moderne Luftabwehrsysteme nach Syrien zu verlegen, wie sein Büro mitteilte. Die Lieferung "moderner Waffensysteme in unverantwortliche Hände" würde die Lage in der Region verschärfen, sagte Netanjahu demnach. Israel werde seine Sicherheit und seine Interessen weiter verteidigen.

Auch die USA kritisierten die geplante Lieferung. Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, sprach von einer "signifikanten Eskalation". Er hoffe, dass Russland die angekündigte Lieferung der S-300-Raketen noch einmal überdenke.