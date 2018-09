Der Juso-Chef Kevin Kühnert stellt angesichts des Streits um die Zukunft vom Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen die große Koalition infrage. Die Koalition müsse "nicht um jeden Preis erhalten werden", sagte er der Zeitung Die Welt. Der Fall Maaßen sei eine Frage von Haltung und Vertrauen. "Wenn die Union aber stur bleibt, weiter einen Beamten deckt, der rechtsextreme Verschwörungstheorien verbreitet, und die Empörung der Bevölkerung ignoriert, dann muss man sich die Frage stellen, warum man noch Teil dieser Koalition sein will."

Auch der stellvertretende CDU-Vorsitzende Volker Bouffier sprach von einem möglichen Bruch der Regierungskoalition. "Die große Koalition hat nur Bestand, wenn alle begreifen, dass jetzt Schluss ist mit den Auseinandersetzungen", sagte der Ministerpräsident von Hessen, wo im Oktober der Landtag neu gewählt wird, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Was wir in den vergangenen Wochen erlebt haben, war so unnötig wie ein Kropf", sagte er mit Blick auf den Streit um Maaßen.

Deutschland brauche eine stabile Regierung, fügte Bouffier hinzu. "Aber die Entscheidung für eine bestimmte Koalition ist keine Ewigkeitsentscheidung. Alles hat seine Grenzen." Bouffier kritisierte allerdings auch CSU-Chef Horst Seehofer, der zu "einsamen, überraschenden Entscheidungen" neige.

Angela Merkel - Versetzung Maaßens soll am Wochenende neu verhandelt werden Angela Merkel will den geplanten Wechsel Maaßens ins Innenministerium mit Horst Seehofer und Andrea Nahles neu bewerten. Ziel sei eine „gemeinsame und tragfähige Lösung“. © Foto: Markus Schreiber/dpa

Die drei Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Andrea Nahles (SPD) und Seehofer hatten sich am vergangenen Dienstag auf die Ablösung Maaßens als Geheimdienstchef und seine Beförderung zum Staatssekretär im Innenministerium geeinigt. Diese Entscheidung stieß vor allem in der SPD auf Widerstand. Daraufhin forderte Nahles am Freitag in einem Brief an Merkel und Seehofer eine Neuverhandlung der Beförderung Maaßens. Merkel stellte eine Lösung noch am Wochenende in Aussicht.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sagte, Nahles habe "die vielen kritischen Stimmen" sehr ernst genommen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer betonte in den ARD-Tagesthemen, man könne sich in der Politik auch irren, wenn man dann die Kraft für eine Kursänderung habe. SPD-Vize Manuela Schwesig sagte, der Maaßen-Deal habe zu "Vertrauensverlust in der Bevölkerung" geführt. "Deshalb muss es erneut Gespräche geben und eine vernünftige Lösung gefunden werden."



Kühnert forderte, Maaßen dürfe künftig kein öffentliches Amt mehr bekleiden. "Eine Lösung, in der Hans-Georg Maaßen in einem öffentlichen Amt verbleibt, ist keine Lösung", sagte Kühnert den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. In der Welt ergänzte er: "Maaßen hat eindrucksvoll bewiesen, dass er in verantwortungsvoller Position nichts verloren hat." Es gehe um nichts weniger als das Vertrauen in den demokratischen Rechtsstaat. "Deshalb kann es nur ein Ziel geben: Maaßen gehört in den Ruhestand versetzt."



Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach warnte die Union vor einem Imageschaden, sollte sie in Bezug auf Maaßen einen neuen Kompromiss mit der SPD eingehen. "Wenn die Union jetzt auf Druck der SPD einknickt, wäre das Politik paradox", sagte Bosbach der Rheinischen Post. Erst habe SPD-Chefin Andrea Nahles CDU und CSU "eins auf die Fresse geben" geben wollen. "Dann bekommt sie selber Prügel von der eigenen Partei und als Dank für die wüsten Drohungen soll ihr dann die Union aus der Patsche helfen", sagte Bosbach.