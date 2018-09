Die Präsidenten Russlands, des Iran und der Türkei beraten seit dem frühen Freitagnachmittag in Teheran über das weitere Vorgehen in der syrischen Provinz Idlib. Dabei offenbarten sich zunächst scheinbar unüberwindbare Differenzen: Während der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan eine Waffenruhe fordert, plädieren der iranische Präsident Hassan Ruhani und der russische Staatschef Wladimir Putin für eine Offensive.

Idlib liegt im Nordwesten Syriens und ist die letzte Region, die noch unter Kontrolle von Rebellen ist. Etwa drei Millionen Menschen leben in der Region, etwa die Hälfte davon sind Zivilisten, die in der Vergangenheit aus anderen umkämpften Regionen wie Ostghuta oder Aleppo geflohen waren. Idlib gilt jedoch auch als Provinz, in der sich Tausende Extremisten unterschiedlicher Gruppierungen angesiedelt haben, so etwa die Nusra-Front, der "Islamische Staat" oder Hayat Tahrir al-Scham (HTS), ein Bündnis unter Führung ehemaliger Al-Kaida-Kämpfer. Die syrische Regierung und Russland ziehen die Legitimation ihrer Angriffe aus der Präsenz dieser Terrorgruppen in der Region.



Seit Wochen bereitet das syrische Regime von Machthaber Baschar al-Assad die Offensive auf Idlib vor. Putin sagte bei dem Treffen in Teheran, die syrische Regierung habe das Recht, "ihr ganzes nationales Territorium" zu kontrollieren. Eine Lösung für das Kriegsland sei nur so möglich.

Keiner wird syrischem Volk "irgendetwas diktieren"

Auch der Iran unterstützt eine Offensive des syrischen Regimes. Ruhani sagte: "Wir wollen Frieden, aber manchmal muss auch für den Frieden gekämpft werden." Bei einem Angriff solle alles Mögliche getan werden, um sowohl die Zivilbevölkerung in Idlib zu schützen als auch Terroristen konsequent zu bekämpfen, sagte Ruhani. Der Iran, Russland und die Türkei hätten stets das Ziel verfolgt, den Krieg in Syrien zu beenden, die Rückkehr der Flüchtlinge zu ermöglichen und umgehend den politischen Prozess und den Wiederaufbau im Land zu beginnen. "Die drei Staaten werden auf Wunsch Syriens diesen Weg bis zum Ende auch weitergehen", sagte der iranische Präsident. Keines der drei Länder werde dem syrischen Volk "jemals irgendetwas diktieren".



Idlib - Syrien-Konferenz im Iran In Teheran sprechen Iran, Russland und die Türkei über einen möglichen Angriff auf die Provinz Idlib. Russland befürwortet eine Offensive, die Türkei lehnt sie ab. © Foto: Uncredited/Presidency Press Service/dpa

Der dritte Verhandlungspartner Türkei versucht hingegen, einen Angriff zu verhindern. Die Regierung fürchtet Tausende weitere Flüchtlinge, die sich von Idlib in Richtung Türkei aufmachen könnten. Präsident Erdoğan sagte, er werde sich bei den Gesprächen in Teheran dafür einsetzen, dass die Bombardierungen in Idlib aufhören und eine Waffenruhe erreicht wird.



Keine Verhandlungen mit Terroristen

Den Forderungen nach einer Waffenruhe setzte Putin entgegen, mit der islamistischen Nusra-Front und der Terrormiliz "Islamischer Staat" werde nicht verhandelt. "Die Hauptaufgabe derzeit ist, die Terroristen aus der Provinz Idlib zu verjagen. Ihre Anwesenheit dort bedroht unmittelbar syrische Bürger und die Einwohner der ganzen Region", sagte Putin.



Man sei bereit, mit jenen über eine Versöhnung zu sprechen, die zu einem Dialog bereit sind. Es sei aber nicht hinnehmbar, "wenn unter dem Vorwand, die Zivilbevölkerung zu schützen, Terroristen aus der Schusslinie genommen werden und der syrischen Regierungsarmee geschadet wird", so der russische Präsident. In diese Richtung gingen westliche Vorwürfe, die syrische Armee wolle Giftstoffe einsetzen.



Die Vereinten Nationen, die USA und europäische Staaten hatten vor einer Großoffensive in Idlib gewarnt. Der geplante Angriff der syrischen Regierung würde drei Millionen Menschen bedrohen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung Großbritanniens, Frankreichs, Schwedens, Polens und der Niederlande.



Auch Deutschland, Belgien und Italien, die kürzlich im Rat saßen oder bald sitzen werden, unterzeichneten die Erklärung mit. Eine militärische Eskalation im Nordwesten des Kriegslandes könne "katastrophale humanitäre Folgen für die Zivilbevölkerung" haben.

Russland fliegt weitere Angriffe

Kurz vor Beginn des Gipfeltreffens hatte die russische Luftwaffe erneut Luftangriffe in der Provinz Idlib geflogen. Mindestens elf Bombardements seien auf Stellungen der Rebellen und Dschihadisten niedergegangen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Dabei seien ein Hauptquartier der islamistischen Gruppe Ahrar al-Scham zerstört und ein Extremist getötet worden. Laut den Informationen wurden zudem mehrere Zivilisten verletzt und mindestens einer getötet. Die Beobachtungsstelle steht der Opposition nahe; ihre Informationen treffen häufig zu, können von unabhängiger Seite jedoch nicht überprüft werden.

Nach Angaben der Beobachtungsstelle gingen am Nachmittag in der gleichnamigen Provinzhauptstadt Idlib Tausende Menschen auf die Straße, um gegen die Offensive zu protestieren. Demonstranten hüllten sich demnach in Flaggen von Oppositionsgruppen und hielten Banner hoch mit der Aufschrift: "Ich bin ein Bürger Idlibs, und ich habe das Recht, in Würde zu leben." Die Beobachtungsstelle sprach von Zehntausenden Protestierenden in der gesamten Provinz sowie in benachbarten Rebellengebieten.