Der Iran unterstützt die syrische Führung bei ihrem erwarteten und international umstrittenen Angriff auf die von Rebellen gehaltene Stadt Idlib. "Um den Friedensprozess zu beginnen sowie die Rückkehr der Flüchtlinge und den Beginn der Wiederaufbauphase in Syrien zu ermöglichen, müssen die restlichen Terroristen in Teilen Idlibs bekämpft werden", sagte der iranische Außenminister Mohamed Dschwad Sarif bei seinem Besuch in der syrischen Hauptstadt Damaskus.

Auch der iranische Außenamtssprecher Bahram Ghassemi sprach vom "legitimen Recht der syrischen Regierung, bis zum Ende gegen die Terroristen zu kämpfen und ihr Land von ihnen zu säubern". Der iranische Staatssender IRIB zitiert ihn, wonach Teheran seine Rolle als militärischer Berater weiterhin ausüben wird. Ähnlich äußerte sich der russische Außenminister Sergej Lawrow. Die Lage in Idlib könne nicht auf Dauer toleriert werden, zitiert ihn die Nachrichtenagentur RIA. Die syrische Regierung habe "jedes Recht", die Militanten zu vertreiben, sagte Lawrow vor Studenten in Moskau laut Interfax.



Die syrische Führung und ihre Verbündeten bezeichnen alle, die den Sturz von Präsident Baschar al-Assad herbeiführen wollen, als Terroristen. Die Region Idlib im Nordwesten Syriens ist das letzte große Gebiet des Bürgerkriegslandes, das noch von Rebellen beherrscht wird. Dominiert werden diese von dem Al-Kaida-Ableger Haiat Tahrir al-Scham, der früheren Al-Nusra-Front.



In Idlib halten sich inzwischen drei Millionen Menschen auf – fast die Hälfte davon Flüchtlinge. Zehntausende Regimegegner hatten sich nach Siegen Assads in anderen Regionen nach Idlib bringen lassen. Die Vereinten Nationen befürchten, dass eine Offensive in Idlib mindestens 800.000 Menschen in die Flucht treiben und eine neue humanitäre Katastrophe auslösen wird. Entlang der Grenzen der Provinz sind bereits Tausende Soldaten und Kämpfer von mit Assad verbündeten Gruppen zusammengezogen worden. Der Direktor des UN-Amts für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten hatte die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates aufgerufen, alles zu tun, um das zu verhindern.

Iranisch-russisch-türkisches Gipfeltreffen am Freitag

Irans Präsident Hassan Ruhani und seine Amtskollegen aus Russland und der Türkei, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdoğan, treffen sich am kommenden Freitag zu einem Dreiergipfel in Teheran. Nach Angaben des Kremls soll unter anderem über Bedingungen zur Rückkehr von Flüchtlinge und den Umgang mit Terroristen gesprochen werden.

Putin hatte vorgeschlagen, dass sich nach den "Erfolgen gegen den Terrorismus" und mit Beginn des politischen Prozesses in Syrien alle ausländischen Truppen aus Syrien zurückziehen. Die USA und Israel betrachten den Iran als größtes Problem im Nahen Osten. Sie drängen Russland, den iranischen Einfluss in Syrien zu begrenzen.



Die Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad sind auf die Unterstützung der Verbündeten angewiesen, haben sie doch auch nur mit russischer und iranischer Hilfe schon sieben Jahre langen Bürgerkrieg zu ihren Gunsten gewendet. Es wird erwartet, dass Iran und Russland Assads Truppen auch bei der Offensive zur Eroberung von Idlib unterstützen werden.